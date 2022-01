La actriz estuvo hospitalizada en New York mientras luchaba por su vida , pues según diversos informes la enfermedad se fue complicando conforme pasaban los días. Actualmente no han dado declaraciones al respecto, más que el aviso que dio su hermano hace unas cuántas horas.

Muere de Covid Lucía Taveras: Así se despiden los seguidores de la artista

Muchos seguidores en Twitter empezaron a hablar sobre la importancia de vacunarse, ya que, ahora que volvió de manera reforzada la enfermedad, es importante estar prevenido ante esta situación. En un Tweet publicado por el portal ‘Remolacha’, el cual dio a conocer la muerte de Lucía, seguidores comentaron lo siguiente:

“Otra víctima mas del virus por no creer en las vacunas, la ignorancia no es fácil”, “Y los que si mueren.. Y están vacunados hasta con 4 ¿por que no los identifican?”, “Debería hablar con propiedad aquel ser humano que jamás se haya puesto una vacuna!!! ( Por que no lo hay, osea no existe)”.