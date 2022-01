Al menos ocho personas murieron luego de una gran explosión fuera del aeropuerto de la capital de Somalia

Autoridades advierten que número de muertos podría aumentar

De acuerdo con fuentes hospitalarias, la explosión se trataría de un ataque suicida

¿Nuevo ataque terrorista? Al menos ocho personas murieron y otras diez resultaron heridas hoy miércoles 12 de enero en un ataque suicida con un coche bomba perpetrado en la capital de Somalia, Mogadiscio, según informaron fuentes hospitalarias citadas por los medios locales.

El ataque ocurrió en el distrito de Waberi y causó una fuerte explosión que provocó una enorme columna de humo. En un primer momento se informó de una gran explosión fuera del aeropuerto internacional de la capital de Somalia y un socorrista dijo que hubo muertos y heridos, informó la agencia de noticias Efe.

¿Cifra de muertos podría aumentar?

El fundador del servicio de ambulancias de Aamin, Abdulkadir Adan, tuiteó que estaba “profundamente entristecido por la pérdida de vidas y lesiones” en Mogadishu y publicó una foto de la escena de la explosión donde aparece un vehículo destrozado.

Por el momento se han reportado seis muertes, sin embargo, no quedó claro de inmediato cuántas personas murieron en total o quién fue el objetivo. Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias de Somalia informó de “bajas no especificadas”, reseñó The Associated Press.