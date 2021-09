El cómico de Saturday Night Live, falleció tras una batalla contra el cáncer

Mantuvo en silencio la noticia de su enfermedad cerca de una década

“Nunca quiso que el diagnóstico afectara la forma en que la audiencia lo veía”, comentó una compañera de producción

¡Triste noticia! Dieron a conocer el sensible fallecimiento de Norm Macdonald, quien fue la estrella del programa Saturday Night Live. Fue a a través de su equipo de representación, que se dio a conocer la noticia de la muerte del cómico a los 61 años de edad; él no deseaba dar a conocer los problemas de salud que enfrentaba, ya que no quería dañar la forma en cómo la audiencia los veía.

Una amiga cercana al cómico, detalló a un medio de comunicación que el comediante deseaba luchar contra el cáncer en privado, sin dar más detalles a su familia, amigos o la audiencia. Él intentó luchar con la enfermedad por más de nueve años y desgraciadamente, su cuerpo ya no resistió más esa intrusión falleciendo está mañana.

Muere comediante Norm Macdonald: Anuncian la muerte

El medio de comunicación anunció que ‘el veterano’ de Saturday Night Live, falleció rodeado de las personas que consideraba más importantes y en paz. Norm, se convirtió en una de las figuras más relevantes el programa y se ganó un lugar en el corazón de su audiencia, permaneciendo en dicho programa de 1993, y se marchó en 1998. Archivado como: Muere comediante Norm Macdonald