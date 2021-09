Otros dos presuntos amigos, quienes aún no han sido identificados ni por sus nombres ni por sus géneros, también fueron encontrados muertos poco después de la medianoche del viernes, acotó The Sun en su reporte sobre la tragedia.

Fuquan Johnson, comediante de Los Ángeles, fue encontrado muerto el viernes por la noche después de ir a una fiesta en una residencia ubicada en un vecindario de Venice, distrito de Los Ángeles, reportó el diario The Sun este domingo 5 de septiembre.

Por ahora, los investigadores creen que el comediante Fuquan Johnson y los otros dos invitados aún no identificados que fueron hallados muertos, así como la hospitalizada Kate Quigley, consumieron un coctel de cocaína mezclado con fentanilo.

Hasta ahora no se sabe quién llevó las drogas mezcladas a la fiesta o en qué capacidad se usaron o distribuyeron. Según los informes, Kate Quigley vive al lado del apartamento donde se realizó la fiesta. The Sun comentó que se sabe que Fuquan Johnson y ella son amigos, pues han sido fotografiados juntos regularmente durante los últimos años.

Las autoridades están efectuando las autopsias a Fuquan Johnson y a los otros dos muertos. El departamento de homicidios de la Policía de Los Ángeles fue notificado sobre el caso, aunque no está claro si está involucrado en la investigación en este momento, acotó el periódico The Sun.

Fuquan Johnson es famoso en el área de la comedia de Los Ángeles, donde había actuado durante más de una década antes de su muerte por presunta sobredosis esta semana. También apareció en Laff Mobb’s Laff Tracks, de TruTV, así como en el sitio web de All Def Digital en varias series web, algunas de las cuales escribió, detalló The Sun.

El también comediante Nick Alexander agregó: “¿Qué puedo decir sobre [Fuquan]? Amaste y viviste la vida en tus propios términos. Nunca te importó un carajo lo que la gente pensara de ti porque eras sólido dentro de ti y un verdadero Jerzey ni***. Te vamos a extrañar Fu Rest In Power Fuquan Johnson”.

El fentanilo, un analgésico sintético que es hasta 100 veces más potente que la heroína, fue un factor determinante en las muertes de artistas como Prince, Mac Miller y Tom Petty, comentó el New York Post en su reporte sobre la tragedia por la sobredosis ocurrida en la fiesta.

Una chica de 19 años saltó desde una ventana a unos 30 pies (9 metros) de altura para escapar de unos supuestos “secuestradores que la torturaron y planearon venderla” al mejor postor, reportó el diario The Sun el sábado 4 de septiembre.

En el video se puede observar cómo, en cuestión de segundos, Sirin se sienta en el borde de la ventana, luego parece tratar de voltearse para quedar colgando de manos, pero de inmediato se desliza y cae desde un piso no precisado en un edificio ubicado en la ciudad turca de Antalya el jueves.

Según los informes citados por The Sun, la chica ignoró el consejo de los oficiales de policía de permanecer adentro del apartamento por temor a ser encerrada por sus secuestradores, quienes aún no han sido identificados.

Sin comprender el peligro que ella estaba corriendo, algunos testigos intentaron convencer a la chica de 19 años de que no se lanzara, sino que volviera a entrar al apartamento. Pero momentos después, la víctima desesperada saltó y golpeó un auto estacionado en la calle antes de aterrizar en el suelo concreto.

“Estaba secuestrada”, exclamó la chica que se lanzó del edificio (pulsa en la imagen para ver el video)

Después de caer al suelo, detalló The Sun, los paramédicos la atendieron de inmediato y la escucharon murmurar: “Estaba secuestrada. Me secuestraron y me tomaron como rehén, ellos vinieron de Irán. Querían prostituirme”.

Luego de que se lanzó desde la ventana, la chica agregó en sus dramáticas declaraciones: “Me torturaron. Me obligaron a tener sexo y lo filmaron, y luego me amenazaron a mí y a mi familia. Sería mejor si me muriera”. Para conocer más detalles lee esta nota.