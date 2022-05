¿Qué pedido hace la familia?

Durante la velación de Ismael Aceves, la familia dirigió unas palabras hacia el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien en varias ocasiones afirmó que la delincuencia nunca “rebasaría a las autoridades”, por lo que pidieron que “deje de estar encerrado en los hoteles y restaurantes” y se ponga a combatir la verdadera delincuencia y no solo quede en palabras. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Ya no se paseen por Caborca como si no sucediera nada, que no vinieron de vacaciones para estar todo el día encerrados en hoteles y restaurantes, que ellos, según el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dice y reafirma en cada aparición pública, que el crimen organizado no rebasará a las autoridades.”, mencionó la familia del joven fallecido a Zoom Caborca.