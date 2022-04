Tras una ‘larga enfermedad’, Joanna Barnes muere a los 89 años

Joanna Barnes nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, el 15 de noviembre de 1934 y falleció a los 89 años en su casa de California luego de una ‘larga enfermedad’, de la que sus familiares y amigos cercanos no ofrecieron mayores detalles, informó el diario The Sun .

Su carrera en el cine

Joanna Barnes participó en una muy larga lista de películas desde los años 50 hasta el año 2000, entre las que se encuentran Auntie Mame, Home Before Dark, Spartacus, Goodbye Charlie, y The War Wagon. También marcó huella en la televisión con algunas apariciones en series como Hawái 5-0, Los ángeles de Charlie y The Trials of O’Brien.

En 1967, su talento artístico la llevó además a desempeñarse en la pantalla chica como presentadora del programa de televisión para ABC llamado Dateline: Hollywood, en el que mostraba a los espectadores algunas sesiones de estudio y entrevistas con las principales estrellas de la industria.