Muere joven boxeador a los 24 años tras brutal pelea (VIDEO)

La brutal pelea terminó con la vida del deportista

El juez no paró la pelea y ahora terminó en tragedia

Informan cómo murió el joven boxeador

Muere el boxeador Taurai Zimunya a los 24 años tras brutal pelea. A un día de la pelea de Canelo vs Caleb Plant, se da a conocer triste noticia. El joven púgil profesional murió en tras el brutal encuentro que se desarrolló el domingo en Zimbabue. Se desplomó al piso tras la intensa pelea profesional de peso super gallo. Informan de que murió, de acuerdo con Infobae.

En los últimos días, las casas de apuestas en Las Vegas han aumentado su confianza en el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien pasó de ser favorito por 7 a 1, a tener ventaja de 10 a 1. En otras palabras, el tapatío se lleva “de calle” las predicciones para el pleito entre dos campeones del mundo, que encenderán mañana por la noche el Hotel MGM Grand & Casino, señala Agencia Reforma, pero la muerte del boxeador Taurai Zimunya provocó gran indignación en el mundo de este deporte. El hombre de 24 años murió tras caer al piso y sufrir una hemorragia cerebral.

Así muere el boxeador Taurai Zimunya

“Sí, (‘Canelo’) es muy favorito, pero todo puede pasar en el boxeo”, comentó Mark, un empleado del sportsbook del hotel sede”. El joven boxeador de 24 años que murió tras caer al piso y sufrir una hemorragia cerebral, causa ‘preguntas’ ante la pelea del “Canelo”. La polémica surgió ya que antes de caer el ring, que pugilista quedó ‘indefenso’ ante la ‘lluvia’ de golpes de su rival, sin que el réferi, interviniera, provocando una serie de críticas.

Los usuarios ‘estallaron’ en furia debido a que consideraron que el juez debió haber actuado mucho más rápido para detener la pelea y evitar la muerte del boxeador Taurai Zimunya de tan solo 24 años. El encuentro ocurrió en la ciudad de Harare frente al pugilista Tinashe Majoni, de acuerdo con el reporte de Infobae. El joven boxeador recibió una serie de golpes en la cabeza antes de caer noqueado en el ring. Zimunya aún tenía por delante tres rounds, sin embargo, no pudo terminarlos. Las críticas son para el réferi, ya que no detuvo la pelea pese a ver que el boxeador no se mantenía en pie y había quedado indefenso, de acuerdo con el medio citado.