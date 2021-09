“Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida . No sé qué hacer, estoy perdido y en ‘La Graciosa’ tuve mis dudas de venir, pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma, tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas”, expresó Kiko Rivera.

“Me siento roto, solo y desolado”, dice el hijo de Isabel Pantoja

En otra parte de ese mensaje, el hijo de Isabel Pantoja comentó que no sabe nada de lo que pasa con su abuela, solo por la televisión, además de que nadie le ha llamado para decirle nada: “No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela”.

“No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda porque son unos indeseables todos. Me quedaré esperando y rezándote. Me quedaré quieto y callado pensándote. Lo siento mucho, Yaya, pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado”.