Su destacada participación en la televisión lo hizo ganarse un lugar en los corazones de los televidentes quienes lamentaron la sensible perdida. Cabe recordar que su última participación relevante fue el el rodaje de La 1-5/18, interpretando al padre Ciro, los mismos actores se manifestaron en redes sociales para dar el último adiós.

Muere Arturo Bonin. Las malas noticias continúan para las celebridades, quienes en tan solo tres meses de este nuevo año 2022 se han lamentado varias perdidas de distintos famosos que han perdido la vida. En esta ocasión el mundo de los espectáculos se vuelve a vestir de luto por el sensible fallecimiento de una estrella de la televisión.

De igual manera otra celebridad que lamento la sensible perdida de un gran actor fue Georgina Barbarossa quien expresó su troisteza en su perfil: “¡Arturo querido! ¡Queridísimo compañero! Gran actor, gran persona, gran marido, gran padre. ¡Qué pena enorme! QEPD”, se lee en el tuit.

Por otro lado, Mercedes Funes, quien fue la protagonista de Me duele una mujer, le dedicó unas palabras a Bonin a través de su cuenta de Twitter: “Arturo. Arturo de mi alma. Arturo. Te quiero con todo mi corazón para siempre. Gracias por infinita dulzura y amistad. Qué dolor”, así se despidió del actor.

Cabe mencionar que la despedida se llevo a cabo en la bóveda de actores del Cementerio de La Chacarita donde sus conocidos le lloraron antes de cremarlo. En el lugar no pudieron asistir debido a los protocolos de sanidad del crematorio que no permite la aglomeración de personas.

Otra sensible perdida

Reconocido por su participación en el Universo Marvel

William Hurt destacó en Hollywood por su gran talento en la actuación, y fue premiando siendo un ganador de un Oscar por “Kiss of the Spider Woman” (“El beso de la mujer araña”, 1985). De igual manera protagonizó filmes como “Body Heat” (“Fuego en el cuerpo”, 1981) o “Children of a Lesser God” (“Te amaré en silencio”, 1986).

A partir de los 90, sus participaciones cinematográficas viraron hacia papeles más secundarios en los que, sin embargo, siempre destacaba, como en "A.I. Artificial Intelligence" ("A. I. Inteligencia Artificial", 2001), "The Village", ("El bosque", 2004) y "The good shepherd" ("El buen pastor", 2006).