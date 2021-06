El incidente es investigado por el departamento de colisiones de la Policía, que determinó que Banes estaba cruzando la Avenida Amsterdam cuando un ciclomotor la atropelló y después se dio a la fuga. Según su representante, Banes permanecía en el hospital Mount Sinai Morningside y había sufrido una grave lesión cerebral traumática de la que no pudo recuperarse.

Muere actriz Lisa Banes: TRAYECTORIA

Banes ha actuado en cine, televisión y obras de teatro. En 1981 ganó el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en “Don’t Look Back in Anger”, y recibió una nominación a mejor actriz en los Drama Desk Award por su papel en “Isn’t it Romantic?” en1984.

Además, apareció frecuentemente en las series “The King of Queens”, “Six Feet Under”, “Nashville” y “Royal Pains”, e interpretó personajes centrales en los films “Cocktail” (1988) y “Gone Girl” (2014), y hoy la despiden.