Muere famoso actor de las telenovelas de Estados Unidos

Michael Tylo perdió la vida a los 72 años de edad

“Fue un amigo, colega, maestro y artista ejemplar”, así lo despidieron Muere actor Michael Tylo. Nuevamente el mundo de los espectáculos se encuentran de luto por el sensible fallecimiento de uno de los artistas más reconocidos en las telenovelas estadounidenses. No solo destacó por su gran talento para la actuación, sino que también era considerado un galán de las novelas Relacionado El DHS emite nuevas pautas de arresto y deportación a los agentes de ICE Rosie cuenta toda la verdad sobre su hermano Lupillo Rivera El Senado de EE.UU. aprueba una iniciativa para evitar el cierre del Gobierno Se trata de Michael Tylo, quien era un veterano actor de telenovelas con destacada participación en “The Young and the Restless”, “Guiding Light”, “General Hospital” y “The Bold and the Beautiful”. Los medios anunciaron su muerte a la edad de 72 años de edad, según The New York Post. Muere famoso actor Michael Tylo Hasta el momento no se ha mencionado las causas de fallecimiento de este interprete mejor conocido como el apuesto protagonista romántico Quinton McCord Chamberlain en uno de sus más grandes éxitos “Guiding Light” de 1981 a 1997. Siendo uno de los filmes por la cual es reconocido. La muerte del actor Tylo fue anunciada por la Universidad de Nevada, Las Vegas, donde pasó un tiempo allí como profesor de cine. Trabajó originalmente en la UNLV en 2003 como profesor invitado de teatro y cine, según The Hollywood Reporter. Finalmente, Tylo se convirtió en decano asistente de la Facultad de Bellas Artes y enseñó actuación en UNLV Film.

Muere actor Michael Tylo: Despedida de sus conocidos Cabe mencionar que la noticia sobre la muerte de Michael Tylo fue dada a conocer por la Universidad de Nevada, Las Vegas, lugar donde comenzó como profesor visitante de teatro y cine en el año del 2003. Esto es lo que dijo la universidad sobre su muerte: “Michael Tylo era un ser humano hermoso y cariñoso, era tan especial. Fue un amigo, colega, maestro y artista ejemplar. Tuvo una carrera tan distinguida y rica, pero fue humilde acerca de sus logros. Amaba mucho a su familia y vivía una vida feliz, pero nos dejó demasiado pronto. Lo extrañaremos mucho, pero sentimos una profunda gratitud por todo lo que Michael contribuyó a la Facultad de Bellas Artes, la UNLV y al mundo”, dijo Nancy Uscher, decana de la Facultad de Bellas Artes, en un comunicado.

Muere actor Michael Tylo: Reconocida carrera artística En uno de sus proyectos más recientes en el año del 2012, Tylo actuó con estudiantes en el Nevada Conservatory Theatre y en “Stealing Las Vegas”, un largometraje producido por la UNLV y la leyenda de la pantalla grande independiente Roger Corman. Además de sus extensas temporadas de espuma, el hoy occiso también protagonizó la serie del “Zorro” durante dos temporadas como Alcalde Luis Ramon. Hizo su última aparición en telenovelas en “The Bold and the Beautiful”, interpretando al sórdido abogado Sherman Gale durante seis episodios en 2000. Muere actor Michael Tylo: Reacción en redes sociales Tras la sensible noticia de su fallecimiento, Tylo fue llorado en Twitter por su legión de fanáticos y colegas. La cuenta oficial de Twtter de “Young and the Restless” rindió homenaje: “Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Michael Tylo, quien agració a #YR con sus talentos como Blade y Rick”. Por su parte un viejo alumno del actor Michael Tylo tuiteó, “Michael Tylo fue uno de mis maestros favoritos en la UNLV. Siempre aprecié tanto el aliento como las críticas constructivas cuando se trataba de mi actuación. Sé que me hizo más fuerte. Lo extrañaremos”. Muere actor Michael Tylo: Su vida personal El reconocido artista también tuvo la distinción de ser el último testigo expuesto como el verdadero asesino por el abogado defensor más legendario de la televisión clásica en “ Perry Mason: El caso del beso asesino ” de 1993 , según su biografía oficial de Internet Movie Database (IMDB). Al fallecido aún le sobreviven su esposa, Rachelle Tylo, y tres hijos: Izabella Gabrielle, Katya Ariel y Christopher, siendo este último su hijastro con su ex esposa, la actriz de telenovelas Hunter Tylo. Cabe recordar que sufrió la muerte su hijo con Hunter, Michael Jr. , quien murió en un accidente por ahogamiento en 2007.

