Después de estas impactantes declaraciones, la aclamada actriz mexicana, confesó que, a pesar de que la prensa y el público solo le ha conocido parejas hombres, eso no quiere decir que ella no sienta atracción por mujeres, confesando que al igual que su abuela y su madre, había una parte bisexual dentro de ella:

“Yo no creo en etiquetas, no creo en que nos cataloguen de ninguna forma. Yo admiro que puedas vivir de acuerdo con lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto, pero todos son procesos y pasos”, así lo señaló la también actriz de la nueva adaptación de la telenovela Cuna de Lobos.

El portal Infobae comentó que a Nailea Norvind no le gustaban las etiquetas, ni necesitaba que la calcificaran en una categoría, ya que ella es de las personas que creen firmemente que cada quien viva su vida como mejor le funcionara en el momento, sin miedo alguno o filtros de a quien se debe amar o a quien no.

“Ya aprendí que hace uno años que enamorarse no es lo conveniente. Cuando tú te enamoras está dándole a alguien el poder de tu ser, es muy diferente amar en verdad”, tras estas declaraciones, la aclamada actriz remarcó que amar es no controlar absolutamente nada de la otra persona, como lo es cuando estas enamorado.

¿Ya lo sabían?; Actriz mexicana de telenolevas, se declara bisexual

Cabe destacar que esta misma noticia, en donde Nailea Norvind, popular actriz mexicana se había declarado bisexual, también se dio a través de la cuenta de Instagram de @chicapicosa2, en donde múltiples seguidores de la página afirmaban que eso no era ningún secreto, ya que muchos comentaban que era algo muy sabido por el público:

“Por favor, a leguas se le veía, no es ninguna sorpresa”, “Es más bien mañosa”, “Dijo mi tio Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta”, “Diria que me cae de sorpresa pero pues no, de lejos se le veía, en fin, bien por ella”, “Ahora entiendo porque le tenía tanto odio a Maria del Carmel, no era por Carlos Manuel, era porque estaba enamorada de ella jaja”, “Se sabía desde las telenovelas”. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DE NAILEA NORVIND