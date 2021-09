Él, después de postear las imágenes en Instagram Stories rápidamente las borró. Eso no impidió que se recuperaran las imágenes y las personas reconocieran de quién se trataba. Tal parece, la joven es una modelo venezolana que reside en Miami y con la que el cantante estaría dándole una nueva oportunidad al amor. Archivado como: Chyno Miranda nueva novia

¿Por error? Al parecer, el cantante Chyno Miranda confirmó la nueva relación en la que está involucrado con una bella modelo. El venezolano subió una fotografía con una joven, de la que no se sabía la identidad pero un error hizo que rápidamente se conociera de quién se trata. Pero, el cantante no quería que las personas se enteraran sobre su romance.

El cantante ha estado dando vistazos de lo que parece ser su nueva novia, además de que cierto comentario en redes sociales ha sido el que encendió las alarmas a sus seguidores sobre esta reciente relación. Aunque inquieta que publique las fotografías y a los minutos las borre, sin decir realmente si es o no una relación formal. ¿Será que Natasha está de acuerdo?

¿Ya no teme esconder a su nueva novia? Chyno Miranda, desde que dio la noticia de que está separado desde hace un año con Natasha Arios, a estado dando rienda suelta a su vida de soltero. Primero, sorprendiendo a sus seguidores subiendo historias fumando y ahora, con la sorpresa de que al parecer está saliendo con una bella modelo venezolana.

Después de un año separado de Natasha Araos e informarlo hace un par de días, el cantante decidió darle una nueva oportunidad al amor. O eso es lo que parece ser, pues él no ha dado una confirmación a lo que tanto se está rumoreando; el venezolano trató de mantener en secreto esta nueva aventura amorosa, pero todo falló al publicar las fotos en su Instagram y después borrarlas.

“A pocos días de confirmar su ruptura con Natasha Araos, mucho se ha especulado sobre el nuevo amor de Chyno Miranda.”, se lee en la descripción de la imagen que publicó las fotografías de la nueva relación del venezolano. “Pese a que él mismo no lo ha hecho oficial, una nueva imagen publicada en redes dejó entrever la identidad de su nueva acompañante sentimental.”, confesó la página de espectáculos. Archivado como: Chyno Miranda nueva novia

“Sin embargo, Chyno parece estar más que decidido a hacer público su romance, pues en esta ocasión no ocultó el nombre de usuario de la afortunada.”, escribió la página de espectáculos donde se confirmó la nueva historia de amor, que se estaría maquinando desde hace semanas y la nueva fotografía donde sale dándole un beso en la mejilla lo confirmaría. Archivado como: Chyno Miranda nueva novia

¿Simplemente amigos? Pues un amigo no pondría ‘indirectamente’ si es afortunado de estar en su vida. Chyno Miranda ha hecho un comentario sumamente revelador en el perfil de la influencer; ella publicó una fotografía con su hijo de tres años en Disneyland con una descripción que no haría a nadie pensar que va dirigida al venezolano, pero él solito se adjudicó tales palabras.

“¿A qué hora?”

Los comentarios no se han hecho esperar y la opinión popular tiene la misma duda. ¿En qué momento se dio este romance? No se sabe con precisión, pero sí que el cantante se ha mostrado mucho más feliz y relajado, algo que en meses pasados no se podía apreciar por la enfermedad que le aquejó y los daños colaterales que surgieron a través de ese padecimiento. Por eso surgen las dudas, ya que Natasha y él, siempre parecían más felices fingiendo seguir en una relación.

“¿Pero a qué horas?! Yo no lo sigo ni estoy muy informada de lo que pasa en su vida, en lo último que me quedé es que estaba enfermo, luego escuchaba que criticaban a la esposa porque lo trataba mal, la gente compadeciéndolo y tirándole mala onda a su esposa, vi que subieron un video donde dicen que están separados y él llorando y la gente diciendo que ella le dijo que dijera, o sea prácticamente lo han victimizado a él y resulta que trae otra pareja, ¿En qué momento se dio tiempo?”, mencionó una usuaria a través de los comentarios de las imágenes publicadas.