Su vida personal

“Ella decidió una mañana decir, cuando te vas, me dijo ‘esto ya se acabó’ y yo dije ‘ok’ y mis hijos van a estar perfectamente bien, yo no me voy a separar de ello, yo voy a seguir dando, yo soy un señor, se acabó el amor tuyo, el mío no’, la situación fue terrible, a los tres días yo salí de la casa y entonces me fui a vivir al teatro”, agregó en aquel momento.

A pesar de su separación llevaba una muy buena relación con la actriz, con quien procreó dos hijos, siguen trabajando juntos e inclusive dijo: “seguimos viajando juntos y seguimos durmiendo juntos en los viajes”. Incluso en su última semana con vida, ella estuvo al pendiente localizando donadores de sangre. Archivado como: Muere actor Fred Roldán