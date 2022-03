La policía de Jupiter, respondió a una llamada de emergencia procedente del Jupiter Beach Resort & Spa el martes pasado cerca de las 5 de la tarde, donde aparentemente la esposa de Hank Williams Jr se encontraba realizando un ‘procedimiento estético’ que no está aun claro.

Hasta el momento, a tres días de lo sucedido, la muerte de la esposa de Hank Williams Jr no está siendo investigada como ‘algo sospechoso’, sin embargo, el sitio Daily Mail trató de comunicarse con los representantes del cantante de música country para explicar la situación.

Al momento no está claro si el procedimiento quirúrgico fue el causante de la muerte de la esposa de Hank Williams Jr aunque aparentemente así sería, pues tampoco se ha dicho a qué tipo de operación se estaba sometiendo Mary Jane, quien tenía tan sólo 58 años de edad y llevaba toda su vida al lado del músico.

Cuando en 2020, sucedió el trágico accidente que le quitó la vida a Katie, la hija de Hank Williams Jr, el esposo de la chica quedó gravemente herido y fue trasladado a una unidad médica, pero ya no se pudo hacer nada por la joven quien murió dejando a dos niños: Beau y Audrey.

“He estado tranquilo desde hace ya bastante tiempo. Quiero salir de esto, y no me importa que la gente lo sepa”, se escuchaba decir al hijo del cantante en un video, que terminaría borrando en YouTube. Sin embargo, sus palabras alarmaron a los fanáticos del cantante.

¿Le quitan todo para protegerlo? Escándalo en la familia del cantante Hank Williams Jr antes de la muerte de su esposa

“Ellos (su padre y su media hermana), tomaron mi proceso de duelo, mi dinero, mi carro, mi casa, y todo lo posible en orden de ‘protegerme’. Bueno necesito protección de ellos. He trabajado con mi corazón roto desde que mi querida Katie se fue de casa (falleció). Yo no merezco esto, es un paso aterrador pero no sé qué más hacer”, se escucha decir al hijo menor de Hank Williams Jr. apenas en el mes de febrero pasado.

Y a unas semanas de perder ahora a su madre Mary Jane, el joven de 24 años, precisó: “Estoy avergonzado de mi familia. Estoy más allá de lo harto. Quiero mi espíritu de vuelta. ¡Sáquenme por favor!”, finalizó Samuel Williams. Pero TMZ confirmó la tutela legal del joven desde agosto de 2020, y no había un informe del estatus del caso según la corte. Ahora se supo de la muerte de la esposa de Hank Williams Jr y pareciera que la familia no acabará con tragedias y escándalos.