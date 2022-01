Tal fue el estado de quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió el cuerpo del hermano de Denisse Franco que no podían identificarlo, gasta que personal de salud realizaron pruebas de ADN en las instalaciones del Servicio Médico Forense, no sin antes debatirse entre la vida y la muerte por horas.

Al momento de fallecer por la gravedad de sus heridas, se le practicó la prueba de ADN y se identificó al joven para posteriormente darle la fatídica noticia a su familia, por lo que la ex reina de belleza no dudó en manifestar su pesar a través de sus historias de Instagram.

La tragedia ocurrió en pleno cumpleaños del hermano de Denisse Franco

A través de una serie de historias de Instagram, Denisse Franco se desahogó con sus seguidores ante el trágico momento que atraviesa desde este domingo al enterarse del aparatoso accidente de coche que le quitó la vida a su joven hermano de 23 años que estaba celebrando su cumpleaños.

Con el corazón roto, la ex reina de belleza redactó en una fotografía desde la playa con su hermano Christopher: “Hoy es uno de los peores días de mi vida, me desperté con una terrible noticia, mi hermanito ya no está… me dejas un vacío enorme eu nada podrá llenar”, manifestó.