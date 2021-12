Las tragedias continúan azotando el mundo del entretenimiento. Apenas ayer se informaba que el maravilloso mundo de Disney se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de una de sus estrellas en los años 90, se trata de la actriz Tiffini Talia Hale, quien murió a la edad de 46 años de edad. Reconocida artista por su participación en The All-New Mickey Mouse Club, según The Sun .

Tommy fue encontrado muerto en su domicilio en Las Vegas, Nevada a la edad de 79 años, hasta el momento no han dado a conocer las causas de la muerte. El artista es reconocido por participar en el filme clásico de Disney de 1957 Old Yeller. En donde compartió escenario con Dorothy McGuire, Fess Parker y Kevin Corcoran en la película.

Estrella de Disney

Después de destacar en su papel conocido en la película “Old Yeller”, Tommy se convirtió en toda una estrella infantil, que además era uno de los favoritos de Disney. Siendo uno de los destacados niños Disney de aquella generación en donde se filmaron los clásicos de esta cadena.

Después de consagrarse como una estrella, Tommy siguió participando en papeles protagónicos de distintas películas de Disney. Tales como The Shaggy Dog, Swiss Family Robinson y The Misadventures of Merlin Jones, entre otros. Cabe mencionar que Tommy fue descubierto en 1954 cuando solo tenía 13 años, según The Sun.