Las autoridades sanitarias de la ciudad de Gainesville, en el estado de la Florida, reportaron este miércoles el hallazgo de un mosquito transmisor de varias enfermedades, entre ellas la fiebre amarilla y el dengue, informan medios locales.

El canal WCJB de esa ciudad floridana asegura que este tipo de mosquito, encontrado en el área del downtown de Gainesville, no era visto en la zona desde la pasada década de los ’90, por lo cual alertaron a los residentes sobre su posible regreso.

El mosquito puede diferenciarse de los demás debido a marcas blancas en su cuerpo y puede tener una picadura mortalmente peligrosa pues transmite con ella enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue y el zika, en caso de ser portador.

It's back. A mosquito not seen in Gainesville since the 1990s has been captured, and it's known to carry disease. https://t.co/rs4Zc8Qg3p

— WCJB TV20 News (@WCJB20) May 6, 2020