Senado de Florida aprueba proyecto de ley que verifica indocumentados

El Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados, y que por otra parte permite al Estado auditar aleatoriamente a las empresas que optan por no usar el programa federal conocido como E-Verify.

Florida Senate OKs controversial E-Verify measure that targets undocumented workers https://t.co/ekMLUTHEW9 pic.twitter.com/enKREVMs9C — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) March 10, 2020

El senador George Gainer, de Panama City y que representa a muchas comunidades rurales en los condados del denominado “Panhandle” (“mango de la sartén”) de Florida, fue el único republicano en votar con los demócratas en contra del proyecto de ley.

El SB 664 requiere que las empresas usen E-Verify, que verifica el estado migratorio de los trabajadores, o que mantengan un registro de tres años de los documentos utilizados por los solicitantes de trabajo al completar un formulario de elegibilidad.

El Partido Republicano de Florida emitió este lunes un comunicado para celebrar esta medida.

Julio Fuentes, President + CEO of the Florida State Hispanic Chamber of Commerce (@HCCMO) said mandatory #Everify was an “unnecessary regulation” that would be “incredibly damaging for #Florida businesses, restricting growth and damaging our economy. https://t.co/GqP2KoGken — Juan Escalante (@JuanSaaa) March 10, 2020

“La economía de Florida continúa creciendo bajo el liderazgo del gobernador (Ron) DeSantis y al usar E-Verify solo ampliaremos los empleos y las oportunidades para los trabajadores legales en nuestro estado”, reza el comunicado.

“(…). Es justo exigir a los empleadores que cumplan con el estado de derecho y garantizar que los trabajadores que contratan sean elegibles y, en nuestro país, legalmente”, remarcó.

An E-verify mandate would result in a net loss of more than 250k jobs and $10.66B in lost earnings. Immigrants are an essential part of Florida and the nation’s economy. We need to end the attacks and create #RoadMaps towards prosperity for ALL. https://t.co/IcXGLK1844 — FIRM Action (@FIRM_Action) March 8, 2020

La medida, una promesa de campaña del gobernador DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del E-Verify entre empresas vinculadas al Gobierno estatal, pero también las privadas.

Sin embargo, ha encontrado la oposición de los sectores que mueven la economía en el turístico “Estado del Sol”, que perdería 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales, según un estudio divulgado en febrero.

“God did not call us to serve E-Verify; He called us to serve the community.” Powerful words by Pastor Gabriel Salguero, president of the National Latino Evangelical Coalition, joined by pastors from across FL against proposed E-Verify legislation. https://t.co/FQFqxdEtuH — Florida Council of Churches (@FloridaChurches) March 10, 2020

El grupo proinmigrante FWD.us. anotó al divulgar el informe que sectores como el de la agricultura, el turismo y la construcción perderían hasta 253.500 empleos.

El estudio enfatizó en que los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”.

También precisó que de los aproximadamente 700.000 indocumentados que viven hoy en Florida, unos 440.000 están trabajando o buscando trabajo.

We commend the Florida Senate for passing E-Verify! It’s only right to require employers to follow the rule of law and to ensure that the workers they are hiring are eligible and, in our country, legally. https://t.co/UYiuR72Ce5 — Florida GOP (@FloridaGOP) March 9, 2020

“Estos trabajadores aportan hasta 36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, agregó la investigación.

El patrocinador del E-Verify, el senador Tom Lee, republicano de Thonotosassa, dijo este lunes que su proyecto de ley “se ha retrasado un poco”.

Se espera que esta semana la Cámara de Representantes de Florida someta a votación el SB 664.

De aprobarlo como hizo el Senado, el proyecto de ley estaría solo pendiente de una firma del gobernador DeSantis para entrar en vigor.