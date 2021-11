Una concursante del certamen de belleza da positivo a COVID-19

Los organizadores del evento dieron a conocer la noticia

El evento seguirá conforme lo planeado ¿SE CANCELA EL CERTAMEN? Una concursante de Miss Universo, dio positivo a COVID-19 después de arribar a Israel donde se organizará el evento de este año. La noticia llegó en pleno de las organizaciones para el certamen y con el temor de que pudiera llegar a cancelarse; hasta el momento, no han informado de que concursante se trata pero sí que seguirá dicha organización. Los organizadores del certamen de belleza, no dieron más detalles al respecto ni informaron si la joven estaría expuesta a la nueva variante ‘Ómicron’ que ha causado serios temores a la población, además de los serios problemas que enfrentó el concurso al entrar a un país con conflictos con Palestina. Pero, Andrea Meza, la actual Miss Universo, mencionó que el concurso no debería politizarse y las personas deberían tomarlo como “un lugar donde todas las mujeres se unen”. ¿EL CERTAMEN ESTÁ EN PROBLEMAS? A un par de días de iniciar el certamen de Miss Universo, los organizaciones se enfrentan a más problemas de los previstos e informan que una de sus concursantes dio positivo a COVID-19, después de llegar a Israel, país que dio la bienvenida al certamen. Esta noticia, puso en jaque al concurso de belleza debido al temor de que otras concursantes hayan sido contagiadas. De acuerdo con The Associated Press, el país no ha frenado sus planes para realizar el concurso de belleza a pesar de cerrar las fronteras ante la nueva variante del coronavirus. Pero, se informó que el caso de contagio entre las concursantes no es la única preocupación que sostienen los organizadores del famoso certamen de belleza.

Miss Universo positiva COVID19: ¿Quién es la concursante que dio positivo? The Associated Press, informó que la concursante no fue identificada y no estaba claro si tenía la variante ómicron, que ha generado alarma a nivel mundial y fue detectada en un viajero que regresaba a Israel la semana pasada. Aunque, diversos rumores ya han apuntado hacia una de las concursantes que no apareció en los eventos organizados por el certamen en dicho país. Sin embargo, Noticias SIN, presentó la supuesta identidad de la concursante que dio positivo a COVID-19. Se trata de Clémence Botino, Miss Francia, de 24 años, quien llegó a Israel antes de que el gobierno estableciera nuevas restricciones y al hacer los exámenes correspondientes salió con positivo; medios internaciones, aseguran que la joven ya fue aislada en una habitación de hotel de la ciudad y a las demás concursantes, se les está practicando la prueba con regularidad. Archivado como: Miss Universo positiva COVID19

Miss Universo positiva COVID19: ¿Seguirá el concurso? La agencia, también mencionó que la Organización Miss Universo dijo que la mayoría de las 80 concursantes han llegado a Israel y el evento se realizará como lo planeado el 12 de diciembre en la ciudad sureña de Eilat con estrictos protocolos para el coronavirus. Hasta el momento, algunas concursantes se mantienen activas en redes sociales y han hecho una demostración de cómo van los preparativos. Las concursantes competirán en sus trajes nacionales, de gala y de baño, además de responder varias preguntas, informó AP. Ante las negativas que han existido de ciertos grupos sobre el concurso, cada vez se ve difícil la posibilidad de que llegue el 12 de diciembre sin ningún problema; El certamen ya estaba en el centro de atención por celebrarse en Israel en medio de llamamientos de boicot contra el país por su trato a los palestinos, señaló USA Today. Archivado como: Miss Universo positiva COVID19

Miss Universo positiva COVID19: ¿La opinión de los organizadores? De acuerdo con The Associated Press, los organizadores dijeron que la concursante dio positivo al llegar a Israel y fue llevada a un hotel de aislamiento proporcionado por el gobierno. La participante estaba completamente vacunada y se le había hecho una prueba antes de salir rumbo a Israel, dijeron. Esa información, provocó cierto temor entre los organizadores debido a que varias de las concursantes han estado conviviendo entre sí, sin las medidas sanitarias necesarias. Varias de las jóvenes, se han mostrado sin el uso constante del cubrebocas y la distancia prudente, por lo que las pruebas comenzarán a ser más exigentes de lo que ya eran. Archivado como: Miss Universo positiva COVID19

Miss Universo positiva COVID19: ¿Un problema para Israel? La agencia, mencionó que Israel esperaba que el concurso ayudara a atraer turistas y proyectar una imagen del país como un destino seguro durante la pandemia. Pero el certamen ya estaba en la mira ante llamados de grupos para boicotearlo por el trato del país a los palestinos; tales problemáticas han puesto en jaque la idea de organizar dicho certamen en el país de Medio Oriente. Los problemas se vieron reflejados desde el instante en que Malasia dijo que no enviaría a una concursante por preocupaciones por el COVID y el gobierno de Sudáfrica retiró su apoyo a su representante. Ambos países apoyan la causa palestina, señaló AP. Por cuestiones relacionadas al COVID, la semana pasada se rumoraba sobre un caso de la nueva variante ‘ómicron’, por lo que las alarmas se han encendido en contra de la organización del certamen y los países en constante conflicto. Archivado como: Miss Universo positiva COVID19

Miss Universo positiva COVID19: ¿Politizar el concurso? La opinión de Andrea Meza La actual Miss Universo, Andrea Meza, dio una entrevista a The Associated Press, respondiendo las dudas que se han generado después de que se señalaran los grupos de boicot que han estado señalando el concurso de belleza y su organización con Israel; por ello, la mexicana señaló que no debía “politizarse” el certamen y tomarlo como un momento de unión entre mujeres. “Todas con creencias diferentes, con orígenes diferentes, con culturas diferentes, todas se unen y cuando estás ahí se te olvida la política y la religión”, dijo Meza a The Associated Press. “Simplemente se trata de aceptar a otras mujeres”, finalizó. Lamentablemente, el certamen de belleza una vez más entra en polémica y se ha creado todo un tema de debate al respecto. Archivado como: Miss Universo positiva COVID19

¿Para abogar por los palestinos? En medio de los temores por la concursante que dio positivo, los organizadores deben enfrentarse a la situación política de Israel y el presunto boicot que cierto grupo en pro de los palestinos está realizando. De acuerdo con AP, los simpatizantes del movimiento de boicot, iniciativas de desinversión y sanciones en pro de los palestinos, conocido como BDS, ven el boicot del concurso como una forma no violenta de abogar por los derechos de los palestinos. La ocupación de Israel en territorio que los Palestinos buscan para crear un futuro Estado se ha prolongado hasta su sexta década y las negociaciones de paz han estado estancadas por más de 10 años, señaló AP. Desafortunadamente, el concurso de belleza se ha interpuesto entre los planes del BDS y su constante lucha con Israel.

¿MÁS PELIGRO QUE LA VARIANTE ‘DELTA’? De acuerdo con The Associated Press, la OMS informó sobre un sorprendente descubrimiento que activó las alertas de los científicos especializados y que a más de una nación preocupó enormemente. Según la agencia, el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus provocó un escalofrío en gran parte del mundo el viernes. Esta alerta, generó que las naciones se apresuraron a detener los viajes aéreos, los mercados cayeron drásticamente y los científicos celebraron reuniones de emergencia para sopesar los riesgos exactos, que en gran parte se desconocían, señaló AP. Hasta el momento, se comenzó a alertar la población para que comiencen a tener el doble de cuidado del que ya se estableció.

¿Una variante preocupante? Va más de un año que se dio a conocer la existencia del Coronavirus y van un par de meses, que las poblaciones conocen una de las variantes más peligrosas: Delta. Ahora, se dio a conocer que existe una nueva variante doblemente peligrosa. Por ello, un panel de la Organización Mundial de la Salud nombró la variante “Omicron”. Al igual, se mencionó se clasificó como un virus preocupante altamente transmisible, la misma categoría que incluye la variante delta, la más prevalente en el mundo, informó AP. Esta noticia, trajo consigo el temor de la organización ya que en el último estudio preliminar que se realizó se llegó a la conclusión de que tiene un mayor riesgo de reinfección.

¿Más restricciones? Uno de los puntos que tuvieron en común la mayoría de naciones, se trató en que debían establecerse más restricciones en cuestión de los viajes internacionales. Según mencionó The Associated Press, Estados Unidos se unió a la Unión Europea y varios otros países para establecer restricciones de viaje para los visitantes del sur de África. Fue a través de un comunicado, que la Casa Blanca informó sobre las restricciones que se harían a partir del 29 de noviembre para establecer un orden en cuestión de los viajes que provengan del sur de África. AP, rescató que la Casa Blanca dijo que Estados Unidos restringirá los viajes desde Sudáfrica y otros siete países de la región.

¿A quién se aplicará? New York Post, informó que la prohibición de viajar, que no se aplica a los ciudadanos estadounidenses ni a los residentes permanentes. Pero, sobre todo destacó que las restricciones van para los países de: Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi. Las restricciones se produjeron después de que las naciones cómo: el Reino Unido, la UE, Canadá y varios otros países comenzaran a anunciar prohibiciones de viaje en el sur de África, por la nueva variante que han catalogado como doblemente contagiosa. Hasta estos momentos, no se conoce hasta que fecha se levantarán las restricciones.