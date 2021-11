La ex Miss Universo mostró el rostro de su bebé gracias a la tecnología con todos sus seguidores, quienes permanecen al pendiente desde que Ximena anunció encontrarse en la dulce espera de su pequeño o pequeña. Creando gran empatía con sus seguidores Navarrete se siente muy feliz en este proceso tan esperando.

La tapatía luce bellísima con su pancita de embarazo y demuestra cómo está disfrutando de esta hermosa etapa junto a su esposo y juntos cuentan los días para su llegada; Ximena Navarrete no ha dejado de compartir detalles de su proceso de embarazo en sus redes sociales.

Con la feliz noticia de que la tapatía se encuentra encinta no esperó a mostrar a sus seguidores como es que está viviendo esta etapa maravillosa para ella y su esposo Juan Carlos Valladares mediante sus redes sociales a través de fotografías e historias. Ximena compartió un emotivo mensaje en una de sus historias sobre los bebés arco iris en el que se lee:

Recordemos que en agosto del año 2018 Ximena y Juan Carlos sufrieron la perdida de su primer bebé luego de 15 semanas de gestación, la cuál fue una de las noticias más tristes y duras pues la vida de un ser tan pequeñito que era esperado con mucho amor del matrimonio no se logró.

No cabe duda que la vida siempre pone pruebas muy difíciles, pero siempre viene lo mejor después de pasar por las grandes pruebas, y este es uno de tantos ejemplos que lo demuestran. Se logra apreciar la enorme felicidad de Ximena al estar en espera de su bebé después de haber perdido al primero.

Lamentablemente durante ese duro capitulo de su vida el matrimonio de Ximena y Juan Carlos casi termina pues en junio del año 2020 estuvieron a nada de divorciarse debido a que no superaban la perdida de su bebé. Sin embargo, la pareja ahora disfruta de la llegada de su ‘nueva luz’ entusiasmados y ansiosos cuentan los días faltantes.

La modelo compartió algunas fotografías de su fiesta de revelación de sexo de su bebé aunque aún no comparte la noticia revelando realmente qué será su bebé escribió: ”¿niño o niña? Lo que viniera a nuestras vidas estamos más que agradecidos por esta bendición #BabyValladaresNavarrete”.

¿Qué tal va la pancita de embarazo de Ximena Navarrete?

La reconocida ex Miss Universo dió a conocer detalles de como se ha sentido durante su embarazo, “Mi embarazo está bien, estoy bien, estoy tranquila, no tengo un embarazo de alto riesgo, ni nada por el estilo, entonces he estado haciendo mi vida normal, estoy activa, camino. Muy contenta”, mencionó en una charla.

Durante la charla en línea que tuvo con Aldonza Velez, experta en infertilidad, espacio en el que comentó lo emocionante que ha sido para ella presenciar cada cambio en su cuerpo, compartió que se ha sentido de lo más emocionada en días pasados, pues ya falta poco para el nacimiento.