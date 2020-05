Minneapolis: Nuevas protestas violentas por muerte de hombre a manos de la policía.

La protestas se repitieron en Los Ángeles.

Violentas protestas por la muerte de un hombre negro a manos de la policía estallaron el miércoles en Minneapolis por segunda noche consecutiva, con manifestantes enfrentándose a los agentes a las afueras de un cuartel policíaco y saqueando algunas tiendas cercanas.

Imágenes de los noticieros captadas desde helicópteros mostraban a manifestantes ocupando las calles cerca del cuartel del 3er distrito policial de la ciudad, mientras algunas personas salían corriendo de las tiendas cercanas, que mostraban huellas de daños y saqueos.

This is what’s happening right now at the #minneapolisriots pic.twitter.com/N2ocwpWDja — Melanie Coates (@mccoolbeanz) May 28, 2020

A los agentes se les podía ver rodeando el cuartel sin intentar intervenir en los saqueos. Previamente, algunos manifestantes se enfrentaron con agentes, quienes dispararon balas de goma y gases lacrimógenos en una repetición de las confrontaciones del martes por la noche. Un portavoz de la policía no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.

I came back out. This is my neighborhood. You can see flames for a mile and feel the heat from a block away pic.twitter.com/0kmkBqcFZJ — Max Nesterak (@maxnesterak) May 28, 2020

Los actos de violencia ocurrieron después de la muerte el lunes de George Floyd, un hombre negro de 46 años al que la policía intentó arrestar frente a una tienda de alimentos del sur de Minneapolis. El video que una persona tomó con su celular muestra a un agente arrodillándose sobre el cuello de Floyd durante casi ocho minutos hasta que perdió el conocimiento.

El agente y otros tres fueron despedidos el martes y, el miércoles el alcalde Jacob Frey hizo un llamado para que se le acuse penalmente.

Los manifestantes también se reunieron la tarde del miércoles frente a la residencia del agente, en los suburbios de la ciudad, y en la casa de Minneapolis de Mike Freeman, el fiscal del condado de Hennepin, quien tomará la decisión de presentar cargos en el caso. En dichas protestas no se reportaron actos violentos.

En California, cientos de personas que se manifestaban por la muerte de Floyd bloquearon el miércoles una autopista de Los Ángeles y rompieron los vidrios de autos de la Patrulla de Caminos del estado.

People are using buckets to pour water on adjacent buildings and keep the fire from spreading. No fire fighters pic.twitter.com/EgjmUe2GDG — Max Nesterak (@maxnesterak) May 28, 2020

Protestan en Los Ángeles por muerte de hombre negro detenido

Centenares de personas que protestaban por la muerte de un hombre negro en custodia de la policía de Minneapolis cerraron el miércoles una vía rápida en Los Ángeles y rompieron los cristales a unidades de la Patrulla de Caminos de California.

Un manifestante que saltó desde uno de los autos patrulla al parecer resultó lesionado durante la movilización, organizada por el movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) y otros inconformes. Los manifestantes se reunieron por la tarde en las calles del centro y a la larga avanzaron hasta la carretera federal 101. Docenas ingresaron a los carriles a pesar de los intentos de la policía para impedirlo.

Cuando llegó un auto patrulla, los manifestantes lo rodearon. Le quebraron el cristal trasero con un monopatín y avanzó con ligeras sacudidas mientras varios inconformes estaban subidos en el capó. En las imágenes de noticiarios televisivos se ve a un hombre que finalmente salta desde un costado del vehículo en marcha y cae al suelo.

Una segunda unidad de la Patrulla de Caminos de California llegó y también fue atacada: un manifestante le arrojó lo que parecía un monopatín al cristal trasero antes de que la unidad se retirara.

Se desconocía de momento si el hombre en el suelo estaba lesionado de gravedad, aunque los manifestantes lo rodearon y otros formaron una hilera de uno a otro lado de los carriles para impedir el tránsito.

Entonces llegaron los bomberos y se llevaron al hombre en una camilla. Estaba de pie y alzó una mano en señal de saludo o protesta. Estaba previsto que lo evaluaran en un hospital.

Después de unos 20 minutos, la multitud comenzó a retirarse de la vía rápida.