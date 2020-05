Trump promete justicia en caso de George Floyd

Se filtra video que contradice a la policía de Minneapolis

También aparece foto de uno de los oficiales que demuestra que es pro Trump

Mientras se filtra un video que muestra que George Floyd no se resistió al arresto de los oficiales de Minneapolis, el presidente Trump rompió el silencio sobre los trágicos hechos y aseguró que se hará justicia en el caso que tiene indignada a gran parte de la nación.

“A petición mía, el FBI y el Departamento de Justicia ya están investigando la muerte muy triste y trágica en Minnesota de George Floyd”, escribió el presidente Donald Trump este miércoles en su cuenta de Twitter.

At my request, the FBI and the Department of Justice are already well into an investigation as to the very sad and tragic death in Minnesota of George Floyd…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

“He pedido que se acelere esta investigación y agradezco enormemente todo el trabajo realizado por la policía local. Mi corazón está con la familia y amigos de George. ¡Se hará justicia!”, prometió Trump en la red social.

….I have asked for this investigation to be expedited and greatly appreciate all of the work done by local law enforcement. My heart goes out to George’s family and friends. Justice will be served! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Horas antes se había filtrado el video de la cámara de vigilancia, en donde se puede ver a George Floyd minutos antes de ser sometido por oficiales de la policía de Minneapolis, en Minnesota.

Floyd, de origen afroamericano, puede verse en las imágenes de un restaurante cercano el lunes cumpliendo con policías mientras lo conducen desde un vehículo, según informó CBS News.

CBS is reporting this is George Floyd……So he was cuffed. Now how did this man who was cuffed and cooperating alleged stop and then ended up on the ground with 3 cops on him? #BlackLivesMatter #AllLivesMatter pic.twitter.com/BdqFAHfRAs — Tae Tae (@4everTae) May 27, 2020

Con las manos esposadas detrás de la espalda, parece que se le ordenó sentarse en el suelo, lo que hace, según se puede observar en el video.

De esta manera, el video contradice la versión de la policía de Minneapolis de que Floyd se “resistió físicamente a los oficiales” después de salir de su vehículo, según reporta New York Post.

La policía dijo que estaban respondiendo a un informe de una “falsificación en progreso” y se les informó que el hombre parecía estar bajo la influencia del alcohol.

El incidente rápidamente se hizo viral, luego de que el video tomado por un teléfono celular fue compartido a través de las redes sociales.

El video es horrible: Un policía blanco apoya su rodilla sobre el cuello de un hombre afroamericano esposado y tendido en el piso, que imploraba que levantase la pierna porque no podía respirar. Hasta que dejó de hacerlo.

Había muerto.

Cuatro policías fueron despedidos 24 horas después del incidente, en medio del furor causado por su intervención.

Pero esto no quiere decir que se los vaya a juzgar por asesinato y ni siquiera es seguro que el caso sea catalogado como un uso excesivo de la fuerza.

La medida fue tomada luego de que circulase un video filmado por una transeúnte afuera de una tienda de comestibles de Minneapolis el lunes por la noche, el cual dejó en claro que un policía insistió en apretarle el cuello a Floyd a pesar de que este insistía en que no podía respirar.

Hubo manifestaciones de protesta por la muerte de Floyd el martes por la noche, en que miles de personas se presentaron en el lugar donde se produjo el incidente.

