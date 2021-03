Esto provocó la reacción de los seguidores, quienes inmediatamente se hicieron presentes en los comentarios: “Este brujo dice lo que ya es obvio pero el año pasado no pudo decir que el covid venía. ¿Y entonces? Yo sé lo mismo que él”, dijo un internauta. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

“Esos son chismes, el licenciado le dijo, cambia datos”, además dijo que no se va a poder lograr el cambio de nombre si es que ella lo pidió en los Estados Unidos.

“Ella tiene muchos apoyos, económicamente la van a estar supervisando para pagarle el terrible juicio que le van a hacer”, dijo el Brujo Mayor afirmando que esto no terminará este año, sino que seguirá continuando.

SEGUIDORES INCONFORMES

Hasta el momento la publicación del Brujo mayor, prediciendo lo que sucederá con Emma Coronel, cuenta con más de 31 mil reproducciones y un total de 18 comentarios.

Muchos usuarios no creen en él, por sus erróneas predicciones pasadas: “Él dijo México va a quedar campeón mundial del fútbol y fallo hoy en día la gente no cree en eso porque el creador Dios da más sabiduría”.

“Ya no tienen nada importantes que poner hasta cuando con este charlatán”, “ahora la salud está en manos de un BRUJO que coj… tienen ustedes dándole pantalla a estos idio…”, “¿En serio? Mejor que le pida un amarre el gordo pero de boca “, “osea que el brujo no dice nada que no sabemos”, fueron algunos de los comentarios.