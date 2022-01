“Diego Verdaguer falleció a causa de COVID-19, pero la verdad es que NO SE VACUNARON. Como lo manifestó Amanda Miguel. Por ello es importante NO hacer caso a dentistas, famosos o matemáticos, que se dicen expertos y les mienten acerca de las vacunas”, expresó la usuaria de Twitter.

Millones fortuna Diego Verdaguer: ¿Qué es lo que opinan los usuarios?

Beka no es la única usuaria que ha culpado la mala decisión de los intérpretes, pues es algo que se ha estado especulando, mas no se ha confirmado si esta versión es cierta. Toda esta controversia surgió a raíz de que, Amanda Miguel en una ocasión respondió un tweet en donde dijo: “Quizás el verdadero Covid sea la vacuna”, argumento que enfureció a miles de usuarios.

Es por esto, que las personas comentaron: “Yo no estoy a favor ni en contra, ni pienso que sea bueno o malo que alguien no quiera vacunarse, vivimos tiempos muy difíciles; cada quien toma y asume sus riesgos con o sin vacuna igual podemos contagiar y hay teorías en donde yo he leído cosas no gratas acerca de las vacunas”, “Que manera de distorsionar la información, ellas piden que se vacunen con vacunas APROBADAS por la OMS”.