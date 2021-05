Ante la duda de por qué las cigarras aparecen cada 17 años, la entomóloga del Museo Americano de Historia Natural, Jessica Ware dijo: “Creo que no es que las cigarras sepan nada per se. Creo que parte de eso está programado. Así que hay una serie de cascadas bioquímicas”.

El mundo está lleno de cosas sospechosas o curiosas que muchas veces no sabemos cómo explicar, y que alguien diga que vio un dinosaurio no parecería algo creíble, pero la mujer compartió las imágenes de seguridad de su casa como evidencia de lo que había visto.

¿Cómo era el animal que corrió por su jardín?

En los escasos 5 segundos que dura el video, se ve a un animal de cuerpo largo y cola gruesa de reptil, con un par de patas que le permitieron cruzar corriendo rápidamente el jardín trasero de Cristina Ryan. “Algunos dicen que es un pájaro grande”, dijo la mujer,

Antes de asegurar que “eso no tiene sentido, ya que lo que sea que parece tener patas delanteras. ¿Entonces no estás seguro? Lol. Yo me quedo con raptor”, bromeó la residente de Florida. Como es de esperar, no existe evidencia científica que respalde el dicho de la mujer.