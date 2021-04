Mujer asegura que captó a un bebé dinosaurio en su patio trasero

Por supuesto, que alguien diga que vio un dinosaurio no parecería algo creíble. Es por eso que la mujer compartió con FOX 35 las imágenes de seguridad de su casa como evidencia de lo que había ocurrido esa noche.

El mundo está lleno de cosas sospechosas o curiosas que muchas veces no sabemos cómo explicar. Esta vez una mujer de Florida aseguró que captó en video a un bebé dinosaurio corriendo en su patio trasero.

“Tal vez he visto ‘Jurassic Park’ demasiadas veces, ¡pero veo un rapaz u otro dinosaurio pequeño!”, dijo convencida y agregó que otras personas a las que les mostró el video coinciden con ella en que la criatura parece un bebé dinosaurio.

La forma de caminar del animal fue una de las cosas que llamó la atención de Ryan. “Cualquier animal que se nos ocurra que esté ‘caminando’ a las 3:40 de la mañana, no caminaría de esta manera”, aseguró.

¿Cómo era el animal que corrió por su jardín?

En los escasos 5 segundos que dura el video, se ve a un animal de cuerpo largo y cola gruesa de reptil, con un par de patas que le permitieron cruzar corriendo rápidamente el jardín trasero de Cristina Ryan.

“Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que parece tener patas delanteras. ¿Entonces no estás seguro? Lol. Yo me quedo con raptor”, bromeó la residente de Florida.