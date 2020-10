Miles Taylor, exfuncionario de Seguridad Nacional admite poner en alerta a EEUU por lo que dijo de Trump

Miles Taylor, exfuncionario de Seguridad Nacional admite poner en alerta a EEUU por lo que dijo de Trump. El exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, Miles Taylor admitió hoy que él es “Anónimo”.

Taylor dijo ser el alto funcionario de la administración Trump que escribió un artículo de opinión en 2018 para el New York Times y un libro sobre la Casa Blanca del actual presidente Donald Trump.

A través de su cuenta de Twitter el exfuncionario de la administración Trump, escribió “Donald Trump es un hombre sin carácter. Es por lo que escribí una advertencia”.

“Y es por eso que mis colegas y yo hemos hablado en su contra (en nuestro propio nombre) durante meses. Es hora de que todos salgan de las sombras”, agrego Miles Taylor, además de adjuntar su declaración escrita en el portal Medium.

La mencionada declaración de Taylor, inicia así con el título: “Por qué ya no soy anónimo”. “Hace más de dos años, publiqué un artículo de opinión anónimo en The New York Times sobre la peligrosa presidencia de Donald Trump, mientras estaba bajo su mando”, escribió el exfuncionario.

Dijo que la respuesta de Trump fue “él respondió con un tweet breve pero contundente: “¿TRAICIÓN?”, “Trump ve la crítica personal como subversiva”, señaló el exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional.

Continuó diciendo: “No le debemos al presidente nuestro silencio. Le debemos a él y al pueblo estadounidense la verdad”.

