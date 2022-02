Cabe recordar que el exmandatario Donald Trump en un comunicado había dicho que el comité que investiga el mortal ataque del 6 de enero en el Capitolio mejor debería investigar el “por qué Mike Pence no devolvió los votos para su recertificación o aprobación”, según Los Ángeles Times .

Cabe recordar que el 6 de enero del año 2020, un grupo de manifestantes republicanos ingresaron a la fuerza al Capitolio de los Estados Unidos pidiendo que Trump no abandonara el poder. Muchos rumores circularon ese día, incluso un video muestra como la familia Trump veía desde una carpa como invadían el lugar.

“Esta semana, nuestro expresidente dijo que yo tenía derecho a ‘anular la elección’. El presidente Trump está equivocado. No tenía derecho a anular la elección. Francamente, casi no hay idea más antiestadounidense que la noción de que cualquier persona podría elegir al presidente estadounidense”, dijo Pence.

Durante la conferencia que ofreció Mike Pence, se atrevió a mencionar que el exmandatario republicano esta equivocado, esto sobre el comunicado que lanzó Trump arremetiendo en contra de el ex vicepresidente. A través de las redes sociales definió la rueda de prensa de “conservadores constitucionales”.

“No tenía derecho a cambiar el resultado de nuestra elección”

De igual manera agregó que él no podía hacer nada respecto a las elecciones: “Según la Constitución, no tenía derecho a cambiar el resultado de nuestra elección y Kamala Harris no tendrá derecho a anular la elección cuando los ganemos en 2024”, continuó el vicepresidente durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

“Bajo el Artículo II Sección Uno, las elecciones se llevan a cabo a nivel estatal, no por el Congreso. El único papel que tiene el Congreso con respecto al Colegio Electoral es abrir y contar los votos presentados y certificados por los estados. Ni más ni menos”, agregó. Archivado como: Mike Pence Donald Trump equivocado. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .