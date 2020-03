Mike Bloomberg suspende su campaña presidencial y respalda a Biden

Mike Bloomberg anunció este miércoles que suspendió su campaña presidencial y que respaldará al ex vicepresidente Joe Biden a partir de ahora

El multimillonario había aportado más de 500 millones de dólares de su propia fortuna a la campaña presidencial

“Derrotar a Trump comienza uniéndose detrás del candidato con la mejor oportunidad para hacerlo”, indicó Bloomberg a través de su cuenta de Twitter

El multimillonario Mike Bloomberg finalizó el miércoles su candidatura a la nominación presidencial demócrata y respaldó al ex vicepresidente Joe Biden, reseñó The Associated Press.

Fue un colapso sorprendente para el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, que tenía sus esperanzas para 2020 en los estados del Súper Martes y aportó más de 500 millones de dólares de su propia fortuna a la campaña.

Bloomberg escribió a través de su cuenta de Twitter que había ingresado a la carrera presidencial para derrotar a Donald Trump. “Hoy me voy por la misma razón. Derrotar a Trump comienza uniéndose detrás del candidato con la mejor oportunidad para hacerlo. Está claro que ese es mi amigo y un gran estadounidense: Joe Biden”, indicó.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Bloomberg anunció su salida de la carrera después de un final decepcionante en el Súper Martes en la lista de estados que representan casi un tercio del total de delegados disponibles en el concurso de nominación demócrata.

El multimillonario ganó solo el territorio de Samoa Americana y recogió varias docenas de delegados en otros lugares. Biden, mientras tanto, ganó en grande en los estados del sur donde Bloomberg había gastado decenas de millones de dólares e incluso con cautela esperaba una victoria.

Dos de sus antiguos rivales demócratas, Amy Klobuchar y Pete Buttigieg, también abandonaron la carrera y respaldaron a Biden como la alternativa moderada al senador de Vermont Bernie Sanders justo el día antes del Súper Martes.

Bloomberg realizó una campaña sin precedentes desde el principio. Su entrada tardía a la carrera en noviembre lo llevó a saltarse la campaña en los primeros cuatro estados con derecho a voto de Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.

Colgó su éxito el Súper Martes, gastando al menos 180 millones de dólares en publicidad en esos estados, pero había planeado continuar en el calendario primario, ya gastando millones en publicidad en estados como Florida, Michigan y Pennsylvania.

Antes de que los resultados llegaran el martes, proyectó confianza mientras hacía campaña en Florida, solo para que sus ayudantes dijeran que la campaña volvería a evaluar al día siguiente.

#ULTIMAHORA El multimillonario Mike Bloomberg abandona la campaña, respalda la candidatura demócrata de Joe Biden. — AP Noticias (@AP_Noticias) March 4, 2020

Los votantes finalmente rechazaron el argumento de Bloomberg de que él era el candidato mejor preparado para enfrentarse al presidente republicano Donald Trump.

El presidente, por su parte, había prestado mucha atención al concurso de nominación demócrata y había estado especialmente obsesionado con Bloomberg.

Trump regularmente criticó a su compañero neoyorquino en Twitter, burlándose de su baja estatura llamándolo “Mini Mike” y alegando que Bloomberg era el candidato contra el que quería competir. El martes, calificó los resultados como una “destrucción completa” de la reputación de Bloomberg.

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Bloomberg, de 78 años de edad, es uno de los hombres más ricos del mundo, con un valor estimado de 61 mil millones de dólares. Su fortuna proviene de la compañía de medios y datos financieros que lleva su nombre, que comenzó en la década de 1980.