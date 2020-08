Michelle Obama ha estado “en profunda depresión” por culpa de Trump

En una entrevista, la ex primera dama Michelle Obama confesó que ha sentido una profunda depresión por culpa de las acciones de Trump.

Michelle aseguró que además de la cuarentena, los problemas raciales actuales y ver como la Administración ha respondido, la entristece.

“Es un peso que no he sentido en mi vida en mucho tiempo”, dijo Michelle Obama este miércoles, en un nuevo capítulo de su podcast.

La ex primera dama Michelle Obama aseguró que en más de una ocasión ha estado lidiando con lo que ella ha denominado una “forma de depresión”, debido a los disturbios de las últimas semanas y la manera en la cual han sido enfrentados por el presidente Trump.

En un nuevo capítulo de su podcast en Spotify este miércoles, Michelle analizó el tema de la salud mental con la reconocida periodista Michele Norris, a quien confesó que tiene una tristeza “no solo por la cuarentena” por el coronavirus.

Michelle Obama aseguró que parte de ese pesar se debe también a la lucha racial y “solo ver lo que hace esta Administración, la hipocresía de todo, día tras día, es desalentador”, todo lo cual ha influido en que se esté deprimiendo, enfatizó.

“Despertar a las noticias, cómo ha respondido o no esta Administración, despertar a otra historia de un hombre negro deshumanizado, herido, asesinado o falsamente acusado, es agotador. Es un peso que no he sentido en mi vida en mucho tiempo”, dijo.

Michelle Obama es una abogada, administradora universitaria y escritora estadounidense que se desempeñó como primera dama de los Estados Unidos desde 2009 hasta 2017, junto a su esposo, el demócrata Barack Obama, quien fue presidente número 44.

Tras su salida de la Casa Blanca, Michelle Obama escribió un exitoso libro, Becoming, una suerte de recorrido por su vida privada y profesional, que incluye sus años como primera dama, donde tuvo que enfrentar obstáculos debido al color de su piel.