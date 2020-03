La conductora de Primer Impacto, quien está embarazada, comparte contundente mensaje

Michelle Galván pasa tremendo susto por culpa del coronavirus

Dice que algunos de los síntomas de la gestación se parecen a los del Covid-19

Vaya sorpresa fue la que se llevaron los admiradores de Michelle Galván, conductora del programa de televisión Primer Impacto y que actualmente está embarazada, ya que se llevó tremendo susto por culpa del coronavirus.

En su cuenta oficial de Instagram, la guapa conductora mexicana, compartió un contundente mensaje que a muchos hizo pensar lo peor: “Conservar la tranquilidad en estos tiempos es un reto para todos”.

Michelle Galván continúa con su mensaje: “Desde que perdí el olfato y la percepción del gusto, me volví más consciente de la importancia de extremar medidas para mí y mi bebé, por suerte, un fuerte resfriado ha sido la causa de estos ‘malestares'”.

La conductora de Primer Impacto, quien está en su quinto mes de embarazo, no desaprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras a las madres: “Futuras mamis, algunos de los síntomas de la gestación se parecen a los del #covid19, por eso es muy importante #quedarseencasa durante el #embarazo en tiempos de coronavirus y estar alerta de nuestro cuerpo”.

Por último, Michelle Galván dice que quiere recordar de nueva cuenta lo que expresaba el médico y filósofo persa Ibn Sina: “La imaginación es la mitad de la enfermedad, la calma es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura”. Michelle se despidió de sus seguidores asegurándoles que estará para todos ellos.

Hasta el momento, está publicación, que al principio preocupó a más de uno, está cerca de llegar a los 16 mil “Me gusta”, entre ellos, de la actriz y modelo Dayanara Torres, Pamela Silva, quien también está embarazada y es su compañera en Primer Impacto, Agueda López, esposa de Luis Fonsi, y Eiizabeth Gutiérez, esposa de William Levy.

Michelle Galván tiene por costumbre contestar algunos de sus mensajes y en esta ocasión no fue la excepción, agradeciendo las palabras que le dedicaron algunos de sus admiradores.

“Que bueno que estás bien… algún malestar, pregúntame a mí, que tuve cuatro, espero que todo esté perfectísimo”, “Dios te bendiga, el Señor está en control de tu salud y vida y la de tu beba”.

Por su parte, una admiradora de la conductora de Primer Impacto le mandó un lindo mensaje: “Que bueno que estás bien!!! Hoy, precisamente pensando todo lo que está pasando, pensé en ti, y yo sé que no te conozco, pero le pedí a Dios que te proteja y proteja a tu bebé, y claro, a todas las mujeres que como tú ahorita están esperando”.

No faltó quien reconociera lo hermosa que es Michelle Galván: “Ese maquillaje natural te hace ver aún más bella”, “El embarazo me la tiene más bonita, Dios me la bendiga y siga cuidándose mucho”.

Una internauta le hizo la siguiente pregunta a raíz de que tocó el tema del coronavirus: “¿Y tú cómo sabes que no es Covid-19, te hiciste la prueba?”, a lo que Michelle respondió: “Aún no la puedo hacer, no tengo fiebre, tos, dolor muscular ni otros síntomas”.

Otro seguidor intervino y le hizo una petición: “Lo más pronto posible, hazte la prueba, mi preciosa, están surgiendo nuevos síntomas del coronavirus… pidele a tu doctor”.