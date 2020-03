Muertos por coronavirus en Italia superan a China y extreman medidas

Médicos italianos desesperados ante la pandemia del coronavirus (COVID-19) confiesan que sus mejores esfuerzos “no son suficientes” a medida que la cifra de muertos de su país continúa aumentando y supera a China, reseñó The Daily Mail.

El último reporte hasta el momento indica que el número de fallecidos llegó a 3.405 para el jueves, convirtiéndolo en el primer país del mundo en tener la mayor cantidad de víctimas mortales, por delante de China que lleva 3.250 muertes.

Un impactante informe de Sky News mostró impactantes escenas dentro del hospital Papa Giovanni XXII de Bérgamo en Lombardía, el área más afectada por la crisis del COVID-19.

El corresponsal jefe de Sky News, Stuart Ramsay, describió la situación como “paralizante, aquí lo llaman el Apocalipsis”.

