Michelle Galván rompe el silencio ante rumores de divorcio

¿Se está separando de su esposo?

El terrible accidente en el que estuvo involucrada la familia ¿Qué está pasando en realidad? La guapa conductora de Primer Impacto, Michelle Galván sorprende al romper el silencio y aclarar de una vez por todas los rumores sobre su presunto divorcio con su esposo Fernando Guajardo, abriendo su corazón a sus seguidores y contando además el terrible accidente que vivió. Actualmente Michelle Galván se ha consagrado como una de las conductoras más queridas por el público hispano, y es que gracias a su simpatía e inigualable belleza ha sabido ganarse el corazón del público espectador, quienes día a día no se pierden ninguna emisión de su programa. Michelle Galván rompe el silencio ante rumores de divorcio Sin embargo no todo es una maravilla en la vida de esta guapa mexicana, ya que en los últimos días ha habido infinidades de rumores que apuntan que Michelle Galván se estaba divorciando de su esposo Fernando Guajardo, justo a los pocos meses en los que dio a luz a su pequeña. Ante esto, la conductora de Primer Impacto no se ha querido quedar callada, y a través de sus redes sociales dio la cara y salió a aclarar estos rumores, todos influenciados debido a que varios de sus seguidores ya no habían visto ninguna interacción últimamente con su esposo en redes sociales.

¿Los rumores de divorcio son verdaderos? A través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Galván se mostró molesta con los múltiples ataques y comentarios despectivos que le llegaban en su contra, en donde sin tener pruebas de ello la atacaban por presuntamente haberse divorciado de su esposo, algo que era totalmente falso. La conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, confesó que no porque ya no aparezca con él en sus redes sociales quiere decir que ya no están juntos, reprobando todos los comentarios y ataques a su persona que le estaban comenzando a llegar de usuarios que se dejaron ir por los rumores de un divorcio.

Michelle Galván da la cara y revela si los rumores de su divorcio son reales De acuerdo con el portal People en Español, el cual rescata las declaraciones que la conductora Michelle Galván dio en redes sociales en torno a los supuestos rumores de divorcio, se mostró molesta por la cantidad de comentarios que la atacaban sin tener fundamento alguno: “Ayer hice una (dinámica) de preguntas y respuestas (en su cuenta de Instagram) y no me parecen algunos malos comentarios que me hicieron, porque yo siempre he tratado de abrirles la puerta de mi vida privada”, comentó a través de sus historias de Instagram ante este aspecto.

Estalla en redes sociales contra la gente que la ataca Posteriormente, Michelle Galván puso en contexto a su público y aseguró que muchos usuarios se habían dejado llevar con los rumores de un posible divorcio entre ella y su esposo Fernando Guajardo, afirmando que le habían llegado un par de mensajes bastante groseros al respecto: “Hubo varios ataques, por así llamarlo, en particular uno que no me parece, pero sí lo sentí como un ataque en el sentido de ‘por qué no sales más con tu esposo?’, ‘¿se están divorciando?, ‘¿Y por qué no compartes esa parte?’”, rescató el portal People en español. Archivado como: ¿Se separan? Michelle Galván rompe el silencio y habla sobre los rumores de su divorcio

¿Qué está pasando en realidad entre Michelle y su esposo? Tras esto, reveló los innumerables insultos que le comenzaron a llegar tras los rumores de su supuesto divorcio, algo que ella negó: “También me llegaron mensajes de ‘eres una tal por cual’ porque te estas divorciando de él, porqué ya no publicas nada, cuando mi vida personas y mi trabajo ustedes la ven practicante en mis redes sociales”. La conductora de Primer Impacto, Michelle Galván aseguró que no porque ya no aparezca con su esposo en redes sociales quiere decir que se están divorciando o que ya no están juntos, haciéndoles entender que como cualquier persona, vive y disfruta sus momentos familiares de manera privada. Archivado como: ¿Se separan? Michelle Galván rompe el silencio y habla sobre los rumores de su divorcio

El mensaje de Michelle Galván a sus seguidores tras los rumores de divorcio “Quiero que entiendan que hay momentos privados, que hay momentos difíciles que se tienen que resolver en familia y que no salgamos en las redes, de verdad juntos eso no significa que alguien pueda sacar sus propias conclusiones”, mencionó la conductora tras los rumores de divorcio. Por si fuera poco, Michelle Galván sorprendió después de confesar que su esposo había sufrido un terrible accidente, mismo que hizo que no estuviera tan activo en redes sociales, sorprendiendo a todos con sus declaraciones y confesando que habían pasado momentos muy complicados:

El accidente que sufrió el esposo de Michelle Galván “Pasamos una situación muy difícil, muy complicada la semana pasada porque Fernando tuvo un accidente, y que no hayamos tomado una foto, o que no salgamos en las redes sociales, no significa que nos estemos divorciando a que nos vamos a separar”, aseguró Michelle Galván. Para finalizar, reveló que afortunadamente su esposo se encontraba bien, y que ya se encuentra en recuperación, sin embargo no dio más detalles del accidente: “Gracias a Dios Fer está muchísimo mejor, sigue en recuperación y estamos como familia más unidos que nunca, después de lo que vivimos”, finalizó la guapa conductora de Primer Impacto. Archivado como: ¿Se separan? Michelle Galván rompe el silencio y habla sobre los rumores de su divorcio