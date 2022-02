“Visualizo a Belinda saliendo con Eduin Caz próximamente. Belinda es muy guapa, es muy carismática”, dijo Mhoni para YouTube. Mucha gente ha estado especulando, cuales han sido las razones verdaderas por las que la pareja terminó, pero aún no se ha comprobado nada.

“Hay una tercera en discordia que fue la suegra, la mamá de Nodal. Al principio se llevaban bien, pero después ya no le gustó porque se empieza a tatuar, empieza a cambiar mucho, Belinda lo controla más y ya no le hace caso, es el hijo mayor, el que mantiene a todos”, dijo Mhoni.

Mhoni Vidente declaró, según las palabras de la propia astróloga, que la mamá de Nodal, Cristy Nodal, si habría intervenido en la decisión de su hijo para terminar con su entonces pareja, Belinda. Aclaro que no se trataba de la ex novia del cantante, María Fernanda Guzmán.

La cubana afirmó que el cantante se enamoró totalmente de Belinda, mientras que ella al principio no, aunque después sí lo hizo: “No visualizo que ella vaya a regresar el anillo (de compromiso), así que olvídense de eso, pero sí veo que él le prestó dinero, cerca de dos millones de dólares “.

Mhoni Vidente predijo que la mamá de Nodal tuvo que ver en la ruptura

Como lo mencionamos anteriormente, hace algunos días, la vidente cubana declaró que la tercera persona en discordia no había sido la ex pareja de Christian Nodal, si no que, según sus predicciones, había sido por parte de Cristy Nodal, a quien le preocupaba la situación de su hijo.

“Y ella, como buena mamá, sabe qué quiere y qué no quiere para su hijo, y ella le estuvo buscando a Belinda… Yo creo que Belinda, al sentirse acorralada, empezó a hablar con alguien más, con un ex novio. Por su parte, Nodal se siente decepcionado y burlado, no tanto por lo económico, sino porque él siente que puso mucho en la relación”, expresó la vidente más querida por los hispanos. (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO)