“Y ella, como buena mamá, sabe qué quiere y qué no quiere para su hijo, y ella le estuvo buscando a Belinda… Yo creo que Belinda, al sentirse acorralada, empezó a hablar con alguien más, con un ex novio. Por su parte, Nodal se siente decepcionado y burlado, no tanto por lo económico, sino porque él siente que puso mucho en la relación”, expresó la vidente más querida por los hispanos.

Y aunque se ha dicho que la ex de Christian Nodal, María Fernanda Guzmán, tuvo qué ver en el rompimiento entre el cantante y Belinda, Mhoni Vidente tiene otra versión: “La tercera en discordia fue la suegra (refiriéndose a Silvia Cristina Nodal), a pesar de que un principio ambas se llevaban bien, pero después ya no le gustó que su hijo se empezara a tatuar y a cambiar mucho”.

“A Nodal no le gusta estar solo”

Respecto a este mismo tema, Mhoni Vidente comentó que no cree que Christian Nodal regrese con su ex, aunque sí tiene relaciones con ella: “A él no le gusta estar solo, siempre busca con quien estar para no tocar fondo”. A continuación, y cuando nadie lo veía venir, compartió la visión que tiene de Belinda:

“Va a andar con otro grupero, muy famoso, pero casado. Una de las visiones que tengo es que ella saldrá con Eduin Caz o con Bad Bunny, de estas categorías estamos hablando, por lo que si alguien cree que Belinda está acabada, no, pues ella se reinventará y saldrá adelante de esta situación”.