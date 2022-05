Mhoni Vidente hace predicción terrorífica

La astróloga vaticinó lo que viene para la humanidad en los próximos meses

La hispana reveló ‘el secreto de la virgen de Fátima’

En pleno mes de mayo, la astróloga consentida de los hispanos, Mhoni Vidente realizó una escalofriante predicción relacionada con la virgen de Fátima y tres días de oscuridad que están por suceder para la humanidad, en medio de tragedias, caos vinculados con el clima y la violencia desatada a nivel mundial.

A través del portal de YouTube ‘El Heraldo de México‘ la querida hispana vaticinó lo que acecha en los próximos días para que la gente tome en cuenta que son tiempos complicados que mundialmente hablando generarán cambios y mucho temor e incertidumbre por lo que viene.

Mhoni Vidente predijo tres días de oscuridad

La virgen de Fátima tiene numerosas profecías y revelaciones que quedan a la perfección con acontecimientos que suceden en la humanidad: “El tercer secreto no ha sido revelado completamente, una de las revelaciones que es cuando le disparan a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 y yo creo mucho en La Virgen de Fátima porque a mi me cae el rayo el 13 de mayo de 1989, me avienta, me sale por el pie y es cuando me desmayo”, comenzó diciendo.

Mhoni Vidente contó una experiencia que tuvo con la Virgen de Fátima y cómo la salvó: “Yo creo que ahí muere la persona y nace el espíritu, nace Mhoni Vidente y siento como la virgen de Fátima me salva de los infiernos”, contó de cómo le cayo un rayo que la hizo dedicarse a lo que es ahora.