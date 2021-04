A través de su canal oficial de YouTube , donde tiene más de un millón y medio de suscriptores, la vidente más querida por los hispanos no esperó mucho tiempo para compartir sus predicciones y profecías “apocalípticas”, por lo que hay que estar muy atentos a lo que pase en los próximos días.

Pero esto no sería todo, ya que de acuerdo a esta misma carta (la del Emperador), Joe Biden le tiene rencor a AMLO y al pueblo de México: “Joe Biden va a empezar a quitar inversiones para los mexicanos, así que viene la situación crítica”.

“Respecto a Argentina, se ve la luz al final del tunel, ya que empezarán a salir de los problemas ocasionados por el coronavirus y van a empezar a vacunar a más gente, pero definitivamente el pueblo ya no quere a su gobernante, la mitad divididos. Se le visualiza un atentado y un golpe de estado a Alberto Fernández. Mucha gente saldrá a las calles pidiendo su renuncia”.

Lo que se avecina en Perú

De acuerdo a la carta del Juicio, se visualiza una tendencia de izquierda extremista en Perú, ya que los gobernantes y líderes de campañas se verán envueltos en una guerra sucia. Miles de personas alrededor del mundo apoyarán a la gente de Perú para que salgan de su bache.

“(En este país) se visualiza que la mujer va a resurgir, mucha gente que no la quería, la va a empezar a querer, el chiste es no caer en un abismo y no caer en más problemas, que ya tienen demasiados, para que puedan resurgir”, mencionó Mhoni Vidente.