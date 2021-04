Asesinan a presidente de la República de Chad tras 30 años en el poder

Murió este martes por heridas sufridas en el campo de batalla

Se desconoce que hacía el presidente en el campo de batalla Reportan el asesinato del presidente de la República de Chad, un país ubicado al centro del continente africano Idriss Deby Itno, tras 30 años en el poder en medio de un combate con rebeldes. “Ha expirado su último aliento”, dijeron las autoridades en un comunicado oficial. El presidente de Chad, Idriss Deby Itno, que gobernó la nación centroafricana durante más de tres décadas, murió el martes por las heridas sufridas en el campo de batalla durante un combate contra los rebeldes, anunciaron los militares en la radio y la televisión nacionales citados por The Associated Press. Muere el presidente de Chad tras ganar elecciones El anuncio inesperado llegó horas después de que las autoridades electorales declararan a Deby, de 68 años, como el ganador de las elecciones presidenciales del 11 de abril, lo que le daba vía libre a seis años más en el poder, sumados a sus más de tres décadas. El hijo de 37 años del expresidente de la República de Chad, Mahamat Idriss Deby Itno, encabezará un consejo de transición de 18 meses, informó el ejército, que también impondrá un toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde, revela The Associated Press.

Llaman a la paz tras la muerte del presidente “Ante esta situación preocupante, el pueblo de Chad debe mostrar su apego por la paz, la estabilidad y la cohesión nacional”, dijo el general Azem Bermandoa Agouma citado por The Associated Press. Las causas de la muerte no se dieron a conocer. En un primer momento, no fue posible confirmar de forma independiente las circunstancias de la muerte del presidente de la República de Chad, Idriss Deby Itno. Lo anterior, debido a lo remoto del lugar de los combates, indica AP. Además, se desconocía por qué el mandatario habría visitado la zona.

¿Por qué estaba en el campo de batalla el presidente de Chad? También se desconoce por que habría participado en los enfrentamientos con los rebeldes que se oponen a su mandato. El ejército aseguró que el presidente de Chad, había tomado “el liderazgo heroico en las operaciones de combate contra los terroristas que habían venido de Libia”. Después de ser herido en batalla, fue trasladado a la capital, anunció el general citado por The Associated Press. Sin embargo, algunos observadores extranjeros pusieron en duda cómo pudo haber muerto el jefe de Estado y que estaba en duda la guardia presidencial.

¿Lo traicionaron? El ejército chadiano sólo había reconocido cinco muertes en los combates del fin de semana en los que dijo haber matado a unos 300 rebeldes. “Todavía no tenemos toda la historia”, dijo a The Associated Press Laith Alkhouri, un asesor de inteligencia global. “Genera preocupación con respecto a la evaluación de las fuerzas de seguridad sobre los enfrentamientos y su información de inteligencia sobre la gravedad de la situación”, agregó. Otros analistas señalaron la vieja costumbre de Idriss Deby Itno de visitar los campos de batalla como excomandante en jefe del Ejército.

¿Un golpe de estado? “No hay evidencia que indique que esto fue un golpe de Estado cometido por sus tropas. Cualquiera que siga a Idriss Deby Itno, sabe que él solía decir que ‘para dirigir a las tropas hay que oler la pólvora’”, tuiteó Cameron Hudson, del Centro para África del centro de estudios estadounidense Atlantic Council. Esta muerte ha conmocionado a la comunidad internacional y se anuncia apenas unas horas después de que otra muerte de un exvicepresidente de los Estados Unidos conmocionara al país. El exvicepresidente Walter Mondale. falleció este lunes.

Muertes de importantes políticos conmocionan La Casa Blanca se ‘llenó de luto’ tras la muerte del exvicepresidente de los Estados Unidos, Walter Mondale a los 93 años, según informó su familia. El político sirvió en la presidencia del expresidente Jimmy Carter y fue senador, embajador y fiscal general de Minnesota. El exvicepresidente Walter F. Mondale, también fue “un ícono liberal que perdió la elección presidencial más desigual”, después de que el dijo ‘sin rodeos’ que aumentaría impuestos si ganaba, de acuerdo con The Associated Press.

Casa Blanca de luto tras la muerte del exvicepresidente Walter Mondale Hasta el momento de la redacción de esta nota no se han revelado las causas de su muerte. Walter Mondale intentó llegar a la presidencia en 1984, en medio de la gran popularidad de Ronald Reagan. Y fue el primer candidato de un partido ‘fuerte’ en incluir a una mujer, señala AP. Sin embargo, su honestidad sobre el aumento de impuestos definiría su derrota. Mondale protagonizó la ‘mayor’ derrota en las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos. Sólo obtuvo 13 votos electorales contra los 525 de Ronald Reagan.

“Hice lo mejor que pude” Tras la ‘monumental’ derrota, el político demócrata no culpó a nadie y declaró: “Hice lo mejor que pude”. “Creo que sabes que nunca me he entusiasmado con la televisión. Para ser justos con la televisión, nunca me gustó mucho”, agregó de acuerdo con AP. “La historia me ha reivindicado que tendríamos que subir los impuestos. Fue muy impopular, pero fue innegablemente correcto”, dijo el exvicepresidente Walter Mondale años después de su derrota. Pero esta no sería la única.

Carrera de Walter Mondale En 2002, el candidato demócrata Paul Wellstone, murió en un accidente aéreo menos de dos semanas antes del día de las elecciones. Mondale tomó su lugar y tras una apresurada campaña de seis días las encuestas lo mostrarían adelante de su contrincante. Sin embargo, perdió las elecciones. Antes en décadas antes, en 1987 Walter Mondale declaró: “Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que ni una sola vez en mi carrera pública perdí una elección en Minnesota”. En 2009 nueve regresaría al Senado.