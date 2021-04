“El virus no se ha ido y no se va a ir, solamente lo que te hará más fuerte es la vacuna , y bendito Dios, ya van a sacar un medicamento para mediados o últimos de abril, es una pastilla que te va a ayudar a quitarte los efectos del coronavirus”, expresó (Archivado como: Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre el coronavirus en México).

“El rayo me había salido por el lado izquierdo”: Mhoni Vidente

La vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, recuerda de esta manera su visión, la cual cambió su vida por completo: “Veo una mujer blanca, de pelo negro, flotando que viene hacía mí y me agarra de la mano derecha. Por eso digo que la mano derecha es la fuerza del ser humano y de Dios”.

“Me dice: ‘Money, el miedo es la falta de fe’, me sube y en eso mi abuelita ya estaba a un lado mío y me dice: ‘Money, money, te cayó un rayo’, por eso dicen que cuando te mueres no sientes nada, yo no había sentido nada, y en eso volteo y ya tengo la mano derecha quemada y el rayo me había salido por el lado izquierdo, por el talón del pie izquierdo”.