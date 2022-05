Sin embargo, la una de las videntes más famosas el mundo, la cubana, no es así y ella explica porqué el esposo de Ninel Conde está más vivo que nunca y hasta le dice al público el lugar en que se encuentra ¿Quién tendrá la razón sobre si está vivo o muerto? Todo lo sabremos con Mhoni Vidente al hablar de Larry Ramos.

Cabe recordar que recientemente la artista mexicana se casó con el empresario de origen colombiano y le ‘llovieron’ críticas por eso, luego se dio a conocer que estaba en problemas con la justicia por temas de empresas, por lo cual el hombre desapareció y no se sabe nada de él hasta el momento.

Todo esto comenzó porque pesa sobre él una denuncia en Estados Unidos y por lo pronto está prófugo de la justicia empezaron a correr los rumores de su supuesta muerte, debido a que habría sufrido una traición de alguien muy cercano a él, aunque no se sabe qué tipo de traición se refiere.

Y reveló el lugar donde presuntamente él se encuentra disfrutando de todo el dinero que tiene: “Él sigue huyendo por todos los fraudes que hizo en México y Estados Unidos; yo lo visualizo en Belice o en República Dominicana, aquí cerca. Si no ya estaría en un llanto Ninel Conde, él no se ha muerto, es un chisme para distraer a la gente, yo lo sigo sintiendo vivo y con todo el dinero”.

Sin más rodeos, preámbulos y de manera directa como es la pitonisa cubana, así lo dijo para todos: “Están diciendo que un reportero de Sudamérica está comentando que Larry Ramos está muerto; no señores, hay gente que pagan notas para que se hagan pasar por esas notas de que ya lo mataron o lo asesinaron, pero él sigue huyendo de la justicia”.

Así, comentó más sobre el tema:”Que sí creo que la CIA y la DEA lo andan investigando y ya están muy cerca de dar con él, igual que Inés Gómez Mont. No está muerto, son mentiras, fue una nota pagada por él mismo para que la gente estuviera un poco más tranquila,”

¿QUÉ DIJO EL PERIODISTA?

De acuerdo a las primera versiones se dice que el periodista argentino dijo lo siguiente: “Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal”.

Sin embargo, de manera oficial se desconoce el paradero del hombre, así como si está bien de salud, lo que es cierto es que tiene pendientes con la justicia y de un momento a otro se sabrá toda la verdad, por lo que hay que estar atentos a toda la información que circule. Archivado como: Mhoni Vidente Larry Ramos