El actor José Elías Moreno aclara rumores sobre su salud

“Gracias a Dios solo fue un susto y ya vamos para adelante” Fue la descripción de la fotografía que publicó el actor mexicano José Elías Moreno. Por lo que sus 17 mil seguidores en Instagram rápidamente se asustaron al no saber que pasaba. El veterano solo le dio las gracias al hospital y al equipo médico.

José Elías Moreno salud: Hace unos días el actor mexicano de telenovelas les dio un tremendo susto a sus seguidores de Instagram al postear una fotografía dónde se encontraba en una cama de hospital. Solo con una pequeña descripción informó que se “encontraba mejor”, pero no dio más detalles.

“Resulta que no, que me hicieron unos estudios y la hemoglobina que tiene que estar por lo general en 14, estaba en 6, o sea, bajísima, mi sangre hecha pomada“, expresó el actor de 65 años. El actor estaba en camilla del hospital, mientras que el conductor Arath de la Torre lo escuchaba en el estudio.

El conductor y actor Arath de la Torre fue el encargado de platicar con José Elías Moreno, quien por medio de una videollamada informó al programa Hoy cómo la estaba pasando en su estadía en el hospital.” “Fue un sustototote, la semana pasada estaba yo en mi casa, y ya me había estado sintiendo medio mal, por falta de oxígeno, pero yo se lo atribuía al postcovid,”

“Sí es fuerte, lo había imaginado, lo había pensado, pero el hecho de pensar que puedas tener cáncer, son horas muy fuertes, porque te ponen a reflexionar sobre tu vida, sobre lo que has hecho, sobre lo que te queda por hacer, aprovechar el tiempo“, comentó el actor sobre lo que pensó cuando los doctores mencionaron la palabra cáncer.

Moreno dijo a De la Torre lo que los médicos creían que podría tener: “”Entonces me hicieron unos estudios, una colonoscopia, endoscopia, yo me enteré hasta que desperté, pero los doctores estaban buscando cáncer, un cáncer de colon, porque todo indicaba que podría ser, pero bendito sea Dios, fue nada más el susto” VER ENTREVISTA COMPLETA

José Elías Moreno salud: Agradecido por el apoyo de su familia y fans

El conductor Arath de la Torre cuestiono a José Elías Moreno de que había sentido el ver que sus fanáticos en redes sociales le estaban mandando mucho apoyo, esto fue lo que dijo el actor: “Padrísimo, mi mujer aquí al pie del cañón. Hoy es día de las madres y sigue chambeando. Las redes sociales muy activas.”

Y como no sentirse agradecido con las redes, si recibió mensajes como estos: “Padre de la Tv espero estes mejor. No me gusta verte así. Abrazo fuerte y pronta recuperación.” “Que dios te bendiga mi querido Pepe Elías, te mando un abrazo grande.” “Le deseo pronta recuperación es usted un súper actor con un talento actoral maravilloso le deseo lo mejor y que diosito siempre lo proteja”.