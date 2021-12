Este signo se le otorga una personalidad muy fuerte y controladora, pero a la vez su mentalidad recta y trabajadora lo hacen siempre ser grandes empresarios o servidores públicos. Lo negativo de los Tauro es que les dura mucho tiempo un enfado o pleito, ósea no saben pedir perdón o no reconocen sus errores, por eso casi siempre son muy atajantes con tu vida amorosa. Su capacidad de mandar o dirigir los hacen siempre jefes o directores de su trabajo, pero a veces caen en la soberbia y eso hace que tengan tropiezos en su vida laboral.

Cáncer

Cáncer este signo es muy emocionales y profundamente sensibles y más porque son el primer signo de agua en el zodiaco y casi siempre toman decisiones por medio de su intuición. Su signo es el más psíquico y eso lo hace siempre ir adelante de los demás, pero su desconfianza en sí mismo lo lleva a sabotearse constantemente. Por eso siempre necesitas de un guía para que le ayude a alcanzar el éxito, casi siempre en el trabajo son maestros, analistas de sistemas y en la mujer Cáncer son las mejores madres y casi siempre tienen una familia numerosa.

Este fin de semana les llegará un dinero extra por lotería con los números 23 y 40. Traten de no platicar sus planes para que no se los salen, ten cuidado con lo que comes, trata de ser menos desconfiado en las fiestas. En el amor seguirá tu pareja cerca de ti y muy enamorado, así que disfruta tu relación amorosa, te sacas un premio en una posada. Trata de pagar tus tarjetas de crédito para que no tengas deudas atrasadas.