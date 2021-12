La psíquica cubana desata una noticia que causa conmoción.

Mhoni Vidente invita a Galilea a no poner tantas excusas.

¿Tuvo relación amorosa con un capo? Mhoni revela relación narco. Amigos de Mundo Hispánico hace unos días les comentamos acerca de las fuertes predicciones de la vidente más querida por muchos, pues decía que el espíritu de la muerte rondaba a Televisa y también habló para El Heraldo sobre Galilea Montijo y la situación que la tapatía está atravesando, pues ella invitaba a la guapa conductora a no darse golpes de pecho. Pues que creen, ahora les platicaré sobre una revelación que la clarividente hizo ante las cámaras del programa El Heraldo, una noticia que quizá nunca imaginaron… Fue por esa razón que Mhoni le hizo el llamado a Galilea Montijo para que dejara de poner las mil excusas y como coloquialmente se dice tomar al toro por los cuernos. Mhoni Vidente revela la relación que mantuvo con un capo Tras haberse publicado el reciente libro de la periodista Anabel Hernández titulado ‘Emma y las otras señoras del narco’ se ha soltado una gran polémica por todas las celebridades que son mencionadas en el manuscrito, muchos han salido a defender su nombre y dejar muy en claro que no tienen nada que ver, una de ellas ha sido Galilea Montijo y para esto Mhoni le dice que no salga con excusas ni se de golpes de pecho. Sin esperarlo la clarividente cubana hizo la fuerte revelación de que ella tuvo una relación con un capo del narco, claramente comentó ante las cámaras de El Heraldo que no hay excusas para iniciar un romance con alguien así pero si se trata de una cuestión moral ya que el dinero que ella recibía pues bien sabía que era mal habido y manchado de sangre pero en ese entonces ella tenia la necesidad de tener un ingreso monetario.

La clarividente cubana envía mensaje a Galilea Montijo Después de que muchos nombres como el de Ninel Conde, Alicia Machado, Sergio Mayer, Galilea Montijo entre infinidad de celebridades mencionados en el libro la clarividente cubana reveló esa relación amorosa que mantuvo con el capo, nunca mencionó el nombre de quién era su pareja en aquel entonces. Después de esto envió un mensaje contundente a Galilea, ante las cámaras de El Heraldo Mhoni le dice a la tapatía que no saque pretextos “siempre me dijo mi abuelita, cuando tú das una excusa es culpabilidad dada, no Gali no” dijó la clarividente y psíquica cubana ante las cámaras durante una de sus predicciones.

La vidente más querida toma con seriedad el libro de Anabel Hernández De acuerdo a lo compartido en el video que subió el canal de El Heraldo la clarividente hizo comentarios muy serios respecto al manuscrito que a causado tanta polémica, pues dejó muy en claro que a pesar de que la escritora y periodista ha sido atacada en diversos medios de comunicación tras la publicación del libro ella no es difundidora de chisme, sino que todo es bajo investigación. “No estamos hablando de un TVyNotas, no estamos hablando de un chisme estamos hablando de que la mujer se documentó, y entrevistó a los asistentes” dejó en claro Mhoni Vidente ante las cámaras, pues se tratan de temas sumamente delicados de los cuales la escritora no se sacó de la manga, sino que investigó para redactar cada una de las situaciones plasmadas en el manuscrito. Archivado como: Mhoni revela relación narco.

Mhoni Vidente se declaró como una buchona total. Mhoni revela relación narco Durante la transmisión de sus predicciones la clarividente sacó ‘sus trapitos al sol’ haciendo saber a todos los espectadores de El Heraldo que ella tuvo un romance con un narco ya que la figura paterna no existía en casa y obtener un trabajó en aquel entonces le resultaba imposible, pero destacó que esto si es un acto cuestionable en el ámbito moral. “Y aquí no es cuestionable que tú andes con una persona de la mafia, es cuestionable moralmente, yo soy buchona total… Yo no cuestiono la vida de Gali yo no escupo para arriba amigos porque me cae en la cara” fueron las palabras que la vidente cubana compartió.

La clarividente recuerda el momento en que ella se encontraba dentro de esa relación amorosa Después de haber defendido la postura de la escritora Anabel y decir que todo se trata de una investigación la clarividente dijo que de esa misma manera salió a la luz el tema de su amorío con un capo. “Así me sacaron a relucir a mí cuando andaba con este señor, porque el compañero de este señor cuando lo matan le preguntan, quien era la amante: ‘Ah pues Mhoni, y esta y esta’, porque todos te van a poner el cuatro” comentó la vidente. Todo es en base a investigaciones, y por supuesto, que la escritora en algún momento dado se podrá ver en algún conflicto por sacar las revelaciones de cada uno de los capos más importantes del narcotráfico. No cabe duda que el libro de la periodista deja mucho de que hablar.

Mhoni revela relación narco. El romance ocurrió durante la juventud de la clarividente cubana Todo el amorío que mantuvo la clarividente fue en su juventud cuando existía esa gran necesidad económica en su hogar, compartió que fue en el momento en que inició su vida en los arreglos estéticos, “A los 15 años me opere y luego me volví a operar porque quería ser la mujer más guapa de todas, te trastornas porque lo que sobraba era el dinero y era dinero mal habido” expresó. Compartió que cuando tienes una gran cantidad de dinero que está manchado de sangre no te rinde en lo absoluto, porque no es ingreso digno sino ganado por causas violentas e ilegales, “El dinero nunca te rinde cuando es mal habido, no lo puedes disfrutar, mejor ahora lo disfruto con los mil pesitos que gano como mejor, visto mejor y vivo mejor”, añadió ante las cámaras de EL Heraldo. Archivado como: Mhoni revela relación narco.

“Yo lo viví” Mhoni estuvo rodeada de lujos mientras estuvo con un narco En la transmisión de las predicciones de la clarividente compartió lo que vivió durante su relación amorosa con aquel capo, “Yo lo viví amigos, yo viajaba en avión privado yo tuve todos los relojes que se pueden imaginar… Una vez que me regalaron un anillo este señor, cuando yo vendí ese anillo yo me compre una casa, así es un mundo fantasioso” compartió Mhoni. “Yo sacaba las pacas de dólares de la bolsa, y cual era mi apuro… ¿qué me voy a comprar?”. Comentó que al tener mucho dinero ya no sabía ni en que lo podía gastar, pues el ingreso monetario se le iba como agua ya que se trataba de capital mal habido y “sucio” como ella lo define. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

La clarividente cubana fue víctima de secuestro por tener un romance con un capo Una de las fuertes confesiones que Mhoni Vidente hizo ante las cámaras de El Heraldo fue cuando sufrió un secuestro, todo por un ajuste de cuentas entre quién era su pareja y otro mafioso. “Cuando me secuestran no fue por secuestro, fue por un ajuste de cuentas y supe ‘Dios santo en mi vida me pongo en esto'” reveló la vidente. “Yo viví esa época, viví ese mundo, nadie me lo platica. Sé como se vive, que te regalan, que te dan, como te golpean. Lo mejor de mí es que nunca me gustó la droga yo decía ‘por qué me voy a gastar… si me puedo comprar una blusa'” compartió la clarividente.

Mhoni Vidente le dice a Galilea Montijo que no se de golpes de pecho Una de las cosas que compartió en el programa de El Heraldo fue el invitar a la tapatía a no darse golpes de pecho, pues como la vidente lo dice cada quien está consciente de lo que hace y no por eso uno se pondrá con el papel de víctima, pues si tú estás con la mentalidad de que sabes lo que haces se queda ahí y punto. Mhoni comentó que en ningún momento la gente se ha cuestionado sobre el puesto del esposo de la tapatía ni de la pareja de Inés Gómez por lo que Galilea no debería de hablar de más sobre esas situaciones que no han generado duda en las personas de los medios de comunicación. Archivado como: Mhoni revela relación narco.

La clarividente declara que la tapatía se justifica demasiado “Ella se pone de pechito y esta cuestionando una situación de que la gente la juzga de todo lo que ha pasado”, aseguró la vidente, reconoció la gran mujer que Galilea es, de acuerdo a lo que compartió para El Heraldo la tapatía se encargó de sacar adelante a su mamá, pues su padre las había abandonado. Mhoni dejó en claro que la conductora y Arturo sí tuvieron una relación amorosa en su momento, pues por la situación que pasaba la tapatía en ese momento la llevó a tomar esa decisión, la clarividente lo desmenuzó de la siguiente manera: “Ella sale adelante y se vale de todo en todos lados se da ¡he! cuando estás en la política te metes con el gobernador para que te suba de puesto, cuando estás en algún lado te metes con el director para que te suban”.

Mhoni Vidente dejó más que en claro que Inés Gómez va a involucrar a muchas personas nuevamente en problemas legales “Van a embarrar a más políticos, artistas, empresarios estamos hablando de tres millones de pesos amigos, no un peso” aseguró la clarividente y comentó que tras ser agarrados por las autoridades no les va a quedar de otra más que hablar y decir absolutamente toda la verdad. No cabe duda que la situación en la que se ve envuelta Galilea Montijo ha traído muchas consecuencias, quien pensaría que después de que se destapara la verdad de que la tapatía se ha visto involucrada en situaciones legales traería consigo grandes problemas para el programa que ella conduce. Archivado como: Mhoni revela relación narco.