Sin duda para esta semana el signo de Cáncer va a tomar la decisión de saber quedarse en el lugar que esta o irse a otra parte. Es el momento de cambios radicales para poder crecer como personas y no quedarse estancado con las mismas situaciones. Lo sentimental va a ser primordial, saber que no eres ni el padre ni la madre de tu pareja y ya buscar una relación más estable en tu vida. Sorpresa económica con los números 34 y 51, tu día de la semana el viernes, tu color café. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos misión

Recuerda que tu palabra de esta semana es “Yo tengo”, es decir que le va a llegar ese dinero extra que le debían y le van a pagar una comisión por un trabajo realizado. Va a ser una semana de juntas laborales para reacomodo de personal, ten cuidado con tu salud no la descuides que es lo más importante en tu vida. Te llega un amor nuevo del signo de aire que va a ser muy compatible contigo. Trata de dormir, ya deja a un lado el insomnio por eso no rindes en el día. Tus números de la suerte son el 01 y 29, tu color el amarillo y naranja, tu día mágico el miércoles.

En esta ocasión tu palabra para esta semana es “Yo Puedo”, sin duda esta palabra en estos días te va a ayudar a sacar adelante todos los proyectos que tienes en planes y así ya no va a ver pretextos de no solucionarlos. Van a ser unos días de mucho trabajo y estrés laboral, te buscan para hacer un negocio financiero. Cuídate de problemas de salud, arreglas asuntos legales a tu favor. Tus números de la suerte son el 99 y 31, tu color el azul y rojo fuerte, tu día de la semana el jueves.

Mhoni Vidente horóscopos misión: Acuario

Acuario sin duda este signo volátil su gran labor de vida es ser el mejor vendedor y acumular riquezas en todos los sentidos. Para el signo de Acuario siempre va a estar primero su bienestar económico que los sentimientos, por eso son grandes banqueros y empresarios. Pero su vida material los va a llevar constantemente a estar teniendo periodos de soledad y depresiones, por eso se les recomienda buscar una equidad.

También buscan ser buenos padres, pero malos en cuestión de pareja sentimental, como no saben repartir de lo que tiene. Eso sí siempre el Acuario va a buscar la verdad de todo aunque le duela el resultado. La palabra de esta semana es. “Yo me Perdono”, sin duda es el momento de sacar rencores y aliviar tensiones para que no cargues con energías que no son tuyas. Días de mucho trabajo, se te van a juntar dos amores a la vez ten cuidado. Haces un cambio de coche, haces planes para salir de viaje. Sabrás de una enfermedad familiar, tu día mágico el viernes, tus colores el azul y rojo, tus números 39 y 16.