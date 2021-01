Recuerda que no debes de confiar tanto en las personas que acabas de conocer. Tus números de la suerte son 05 y 44.

Debes de tener cuidado con los amores, recuerda que tu temperamento te hace estar con dos a la vez, y si no tienes cuidado, se te puede complicar tu relación. Recuerda que es mejor quedarse con el que te quiere y tus signos más compatibles son Acuario, Géminis y Leo.

Géminis. Viernes, va a ser un día de grandes logros para tu signo, solo debes aprender a tener paciencia y prudencia al momento de comentar algo para que no te veas tú mismo estresado porque no salen las cosas como quieres.

Te llega la propuesta de trabajar los fines de semana, hazlo, que tu signo siempre necesita de dinero extra. Ya no seas tan corajudo, trata de medir tu temperamento y siempre pensar lo que vas a decir. Tus números de la suerte son 01 y 29.

En el amor, andarás un poco confundido, no sabrás si regresar con tu ex pareja o seguir con la actual, recuerda que tu signo es tierra y eso te hace tener la mejor decisión, solo dale tiempo al tiempo.

Tauro. Este viernes, va a ser un día lleno de sorpresas agradables y buenas energías a tu alrededor. Recuerda que este día va a ser de un cambio radical en tu forma de pensar y cambiar de actitud para ser un triunfador, por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo el 31 de enero y te pongas mucho perfume para que atraigas la buena suerte, solo ten cuidado con lo que vayas a firmar y trata de no sacar nada a crédito.

Cambias tu celular por uno más reciente y actualizas el sistema de pago. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 98. Trata de no dejar la dieta y seguir con el ejercicio. Este 31 de enero prende una vela de color amarillo para que la suerte esté más presente en tu vida.

Leo. Fin de semana de entender que lo que te sucede es porque te conviene y no hacer corajes contigo mismo, así que tú tranquilo, que ya las energías positivas se están acomodando para bien tuyo.

Ya no pienses lo que no es, recuerda que a tu signo se traiciona mucho así mismo, así que trata de poner tus pensamientos en positivo.

Te hacen un regalo que no esperabas, decides cambiar por completo tu casa y remodelarla para que tu energía positiva esté más fuerte.

Trata de no pelear con tu pareja y no tenerle tantos celos, recuerda que la base de toda relación es la confianza. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 14 y 05.

Este viernes va a ser un día de sorpresas laborales para estar mejor en cuestión económica, solo debes aprender a no platicar tanto tus planes.

Ese mismo día, trata de prender una vela amarilla para tener más abundancia. A veces, te desesperas porque no te llega el amor o la persona indicada a tu vida, ten calma, que ya en este fin de semana va a venir un amor del signo de Aire que te hará sentir de lo mejor.

Sagitario. Fin de semana de estar con mucha suerte en cuestiones de juegos de azar y lotería. Recuerda que siempre los días 31 de cada mes te va a venir un dinero extra, así que trata de jugar los números 05, 66 y 71 y verás cómo te viene un dinero que no esperabas.

Ten cuidado con una ex pareja que quiere hacerte daño por despecho, así que cuídate de sus malas intenciones. Recuerda que nunca se promete lo que no se va a cumplir.

Ya no comas tanto y deja a un a lado los nervios. Recuerda que necesitas mantenerte siempre sano y verte de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el 31 de enero con los números 12 y 36 y trata ese día de ponerte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para que te sirva de protección.

Fin de semana de estar planeando un cambio de actitud en tu persona para estar más positivo. Haces pagos de la tarjeta de crédito y de tu casa, trata de administrarte más en tu economía para que no te veas tan presionado.

Viernes, día de renovación por completo en tu vida y dejar las malas amistades y esos vicios que no te dejan avanzar. Recuerda que debes ser el mejor en todo lo que realices porque eres el líder y siempre van a tomar tu ejemplo.

Haces unos pagos atrasados de colegiaturas, vas a una entrevista para un trabajo nuevo y te va a ir de lo mejor. Recuerda que estás en esa etapa de tu vida de ya no conformarte con lo que tienes y empezar a ambicionar más logros, hazlo, que se te va a dar.

Ten cuidado con problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas, tu papi te pide ayuda este domingo para vender un carro y te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja en febrero.

Tus números de la suerte son 15 y 23. Te regalan una mascota, te viene una sorpresa amorosa por parte de alguien del signo de fuego que te hará muy feliz. Este 31 de enero, prende una vela de color blanco para que te llegue lo que tanto deseas en tu vida.

Acuario. Fin de semana de mucho festejo y reuniones con todos. Recuerda que tu signo es muy sociable y le encanta juntar a sus seres queridos y ahora más con el mejor pretexto de tu cumpleaños recibirás muchas sorpresas y regalos que no esperabas, solo recuerda controlar el alcohol y trata de no comer mucho para que no tengas problemas digestivos al día siguiente.

El viernes tendrás una junta en tu trabajo para un cambio inmediato de puesto o desempeño laboral que te va a dar muy buen ingreso económico.

Trata este 31 de enero de estar en paz contigo mismo y meditar un poco para que las buenas energías te lleguen con más fuerza.

En cuestiones del amor, trata de no estar hablando de celos, recuerda que el amor hay que disfrutarlo y vivirlo. Arreglas papeles de permiso de migración, tendrás un golpe de suerte el 31 de enero con los números 21 y 30.

Piscis. Viernes, día de estar revisando todo lo que hiciste todo el mes y aprender de tus errores. En cuestión laboral, te toca cierre de administración. Recuerda que tu signo es el más trabajador y cumplido.

Te invitan a salir de viaje y te vas con tu pareja de paseo. Recuerda que tu signo siempre necesita convivir más con su pareja para sentirse más fuerte emocionalmente y más seguro. Comprarás varias cosas para tu casa para vivir más a gusto.

Recuerda que tu signo es muy nervioso y eso a veces hace que te alteres mucho con tus seres queridos. Aprende a dominarte un poco más. Te regalan un perfume y te compras ropa para verte de lo mejor.

Ten cuidado con los chismes en el trabajo y trata de ya no comentar nada de tú vida privada. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 38.

Un amor del signo de Tierra se compromete contigo y va a ser tu pareja formal. Este 31 de enero prende una vela amarilla para atraer más la prosperidad.

