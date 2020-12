Primeros días del último mes del año y Mhoni Vidente comparte tremendas revelaciones

La psíquica y clarividente cubana presenta sus predicciones para los horóscopos del fin de semana (del 4 al 6 de diciembre)

En esta ocasión, Aries es el elegido para iniciar

Antes de que salgas de casa, te invitamos a que leas las predicciones para los horóscopos del fin de semana (del 4 al 6 de diciembre) de parte de Mhoni Vidente.

Los lectores de Mundo Hispánico conocerán en exclusiva las revelaciones de la vidente, quien aseguró en días pasados que Joe Biden no la tendrá nada fácil durante su mandato.

Aries. Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos y te sentirás muy alegre. Recuerda que lo que estás viviendo es una etapa de mucha comprensión con los demás y sin tantos enojos, así que disfruta estos días.

Viernes, día de tener exámenes de última hora, así que aplícate más y trata de estar al corriente con tus estudios. Recuerda que para ser alguien en la vida te tienes que preparar siempre.

A tu signo le gusta lucirse en todos los sentidos y más en cómo te vistes, así que cómprate ropa y cambia de look para este diciembre. Sábado de estar con tu pareja y familia, decides salir a pasear o te invitan a hacer una carne asada.

Trata de no pensar en los problemas de dinero, que todo va a tener solución. Tu mente es muy fuerte y trata siempre de pensar situaciones positivas. Cuando te acuestes para dormir, no pienses en ese amor que se fue para que no tengas insomnio y así estar más tranquilo durante el día.

Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 17. Trata de jugar el color rojo y plata, que serán tus colores.

Esto es apenas el comienzo. Mhoni Vidente sigue con sus prediciones para los horóscopos del fin de semana (del 4 al 6 de diciembre) con Tauro y Géminis.

Archivado como: Mhoni Vidente Horóscopos del fin de semana (del 4 al 6 de diciembre)