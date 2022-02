Mhoni Vidente asegura que Belinda ya trae nuevo novio

¿Belinda prepara su venganza contra Nodal?

«Ya no van a volver», asegura la cubana Mhoni Vidente novio Belinda. La novela de Belinda y Christian Nodal continua a pesar de llevar varios días separados, y que los constantes rumores no dejan de aparecer sobre que está pasando con cada artista. Y es que muchos aseguran que ambos cantantes ya tienen pareja, luego de haber anunciado su ruptura hace poco más de una semana. Incluso la astróloga más querida por todos los hispanos, Mhoni Vidente ha echado sus cartas del Tarot y ha dado su opinión al respecto. En distintas ocasiones se ha hablado sobre que Nodal se le había visto con exnovia María Fernanda, por lo cual había sido uno de los motivos de su separación, según portal Estilo Musa. Mhoni Vidente predice un novio para Belinda Sin embargo, hasta el día de hoy ninguno de los dos exprometidos ha salido a hablar públicamente sobre lo que realmente sucedió en ese romance. Por tal motivo los rumores y suposiciones continúan circulando en las redes sociales y cada usuario saca sus propias conclusiones de que fue lo que paso. Muchas veces se llegó ver a la pareja en la polémica debido a los supuestos celos del oriundo de Sonora, México. En algunas imágenes se logra ver a ambos cantantes en una situación comprometedora, incluso en una ocasión se dijo que las deudas de la actriz pudieron ser el principal problema de su ruptura.

Mhoni Vidente novio Belinda: ¿Regresaría con un ex? Ante esta serie de rumores la cubana Mhoni Vidente ha hablado al respecto, y a través de del canal de YouTube del Heraldo de México. Sin duda las palabras de la psíquica han dejado con la boca abierta a todos los seguidores que siguen de cerca este caso que ha dado de que hablar últimamente. Anteriormente la vidente había mencionado que la pareja se iba a separar por lo que fue una predicción cumplida, de igual manera ella había a visto que Nodal y su ex novia tendrían algo que ver en esta separación con Belinda. Ahora predice una supuesta venganza de parte de la actriz e interprete de Sapito.

Mhoni Vidente novio Belinda: «Ya no van a volver» En el video Mhoni asegura que Belinda ya tiene un nuevo novio, esto a través de sus visiones que semanalmente hace para este programa. Por lo que esta segura que ya dejó en el pasado al cantante sonorense, incluso de acuerdo con sus predicciones, la astróloga menciona que ya no van a regresar. «Ya no van a volver, Belinda ya esta saliendo con alguien más y es un ex novio con el cual ya traía comunicación», fueron las palabras de la cubana. Durante la emisión no dio a conocer el nombre del posible nuevo novio de la actriz de Cómplices al Rescate, pero dejó dicho que es un rival de Nodal.

De igual manera mencionó que Beli estaría preparando una venganza en contra del cantante mexicano, al estar saliendo con un ex novio. Todo esto debido a que se ha vinculado a Christian Nodal con su ex novia, María Fernanda, luego de haber anunciado en su cuenta de Instagram que ya no seguiría con su prometida. Entre los planes que tiene la cantante y actriz es realizar una colaboración con Grupo Firme, quienes muchos consideran que mantienen una rivalidad con Christian Nodal. De acuerdo con la cubana uno de los integrantes de la agrupación estaría intentando salir y tener una relación con la ex del sonorense.

«Va a andar con otro grupero, muy famoso pero casado» «Belinda va a andar con otro grupero, muy famoso pero casado, yo visualizo a Eduin Caz, ella ganando como siempre, es Leo y se reinventa y sale adelante, a ella le gusta darle en la madre a sus exs, ella es muy guapa y muy carismática, Nodal será uno más en la lista», dijo Mhoni en el show. Incluso habló sobre una posible relación de Nodal con un Aguilar: «Yo veo a Nodal, saliendo con la hija de Antonio Aguilar o con una niña de Acapulco Shore, Nodal es muy vengativo, aquí el que salió más perjudicado fue él y el que perdió la disquera fue él y las suegras quedaron peleadas".

Predijo que la mamá de Nodal tuvo que ver en la ruptura Como se mencionó anteriormente, hace algunos días, la vidente cubana declaró que la tercera persona en discordia no había sido la ex pareja de Christian Nodal, si no que, según sus predicciones, había sido por parte de Cristy Nodal, a quien le preocupaba la situación de su hijo. "Y ella, como buena mamá, sabe qué quiere y qué no quiere para su hijo, y ella le estuvo buscando a Belinda… Yo creo que Belinda, al sentirse acorralada, empezó a hablar con alguien más, con un ex novio. Por su parte, Nodal se siente decepcionado y burlado, no tanto por lo económico, sino porque él siente que puso mucho en la relación", expresó la vidente más querida por los hispanos. (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO)

Belinda deja en claro que no «soporta» los chismes Belinda acusó violencia de género en algunos comentarios vertidos contra ella en redes sociales y medios de comunicación, tras su ruptura amorosa con Christian Nodal. La intérprete publicó ayer una serie de mensajes en los que exige respeto a su vida privada y donde dice que analiza tomar medidas legales. «En los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género», reclamó.

Sostuvo que los comentarios la han difamado y han tergiversado la información, de tal manera que la colocan en una posición vulnerable, sin mencionar nombres o hacer referencia a alguien. Con información de Agencia Reforma.