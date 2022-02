“Serán unos días de mucha inseguridad, por lo que el pueblo estará muy nervioso. Hay que tomar acciones para que esto se pueda controlar y definitivamente hay que bajar esas energías negativas que están invadiendo a México, rezar, creer en Dios y en la Virgen de Guadalupe para que esa gente ya no piense en ejercer violencia”.

“Pero la Era de Piscis también nos está diciendo que es la era de la guerra, de los pleitos, de los enojos, de los emperadores…”, comentó la vidente más querida por los hispanos, que de inmediato sacó una nueva carta, la de El Loco, que no trae las mejores noticias para los hispanos.

Tras revelar que Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, o un famoso reggaetonero, invitarán a salir a Belinda antes de su romance con un empresario de EEUU, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente mostró la carta de El Sol, que indica que la Era de Piscis, que comenzó el 20 de febrero, traerá una suerte increíble en todos los sentidos, pero hay algo más, algo no tan bueno…

Segundos después, Mhoni Vidente compartió que hay que cuidarnos de la guerra que está por venir, pues Putin ya dijo del día en el que comenzará a invadir a Ucrania, además de los que están alrededor: “China está apoyando a Rusia, pero debemos de entender que esa guerra no se va a acabar ahí, ya que el presidente de Rusia cada vez querrá más territorios. Gente ‘muy loca’ y desquiciada llegó a gobernar países de América Latina, Europa y Asia”.

“La carta de El Loco me dice que gente de poder, la cual llegó a dominar de manera total varios países, estarán ‘enloquecidos’ , entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que va a querer invadir, aparte de Ucrania, más países, y América Latina es su último fin”, reveló la psíquica y clarividente cubana.

“La carta de La Templanza me dice que habrá una revelación en el cielo que hará que la gente encuentre el camino y el renacimiento y la verdad para estar mejor en todos los sentidos. Vamos a dejar completamente esa pandemia y vamos a poder crecer en cuestiones de economía”, expresó la psíquica y clarividente cubana.

¿Cómo surgieron sus poderes?

En una entrevista que concedió a Mundo Hispánico, Mhoni compartió que el 13 de mayo de 1989, época en que vivía en su natal Cuba, le cayó un rayo: “Le cae el rayo a un árbol, a un aguacate, que mi abuelita tendía la ropa ahí porque no teníamos tendedero y yo iba llegando de la calle, era la 1:33 de la tarde, y las tormentas en Cuba son muy rápidas”.

“Llueve mucho, caen muchos rayos y se quita y sale el sol y me dice mi abuelita: ‘Money, mete la ropa’ y voy hasta el árbol, estiro la mano derecha para quitar la ropa y le cae el rayo al árbol y a mí me pasa la centella, o la corriente del mismo rayo y me avienta como 3 metros”. La psíquica y clarividente cubana recuerda que quedó inconsciente, y en ese desmayo, cree que “murió la persona y nace el espíritu” de Mhoni Vidente.