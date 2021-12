Fiscalía de Sinaloa no tiene orden de aprehensión para Ovidio Guzmán

Se dio a conocer, tras la noticia de que Estados Unidos ofreció recompensa por su captura

Los hijos de ‘El Chapo’ no tienen antecedentes penales, señaló la fiscal de Sinaloa

¿NO ARRESTARÁN A LOS CHAPITOS? La Fiscalía del estado de Sinaloa, México, anunció que no tienen intención de generar una orden de aprehensión en contra de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’. La decisión, se dio a conocer después de que las dudas que generó la jugosa recompensa que daría Estados Unidos por la captura de ‘Los Chapitos’.

En dicha conferencia de Prensa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, la fiscal del estado si dejó en claro que no tenían alguna razón ‘válida’ para proceder legalmente contra los hijos del narcotraficante mexicano. La declaración que ofrecieron, dista mucho de la postura de Estados Unidos quienes han girado orden de captura inmediata por diversos delitos.

¿VAN CONTRA LOS CHAPITOS?

Después de darse a conocer la jugosa recompensa, que está ofreciendo Estados Unidos por la captura de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, hijos del reconocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, quien actualmente enfrenta una condena en una prisión de Estados Unidos.

Pero, todo parece indicar que México no está de acuerdo con los planes de Estados Unidos y reiteró su decisión de no involucrarse en las órdenes de captura que giró su país vecino. La noticia, se dio a conocer después de que la fiscal del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada mencionó que no hay delitos por que acusarles en el territorio.